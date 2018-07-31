"Карпатська лісова свіжість": синоптик розповіла про погоду у перший день серпня

Фото: pixabay

Перший день третього місяця літа ознаменується спекою

У середу, 1 серпня, в Україні буде спекотно. В деяких областях пройдуть дощі з грозою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Липень так не хоче від нас йти додому, що вже плаче і плаче. Дощі і дощі. Завтра, 1 серпня, ми йому помахаємо хусточкою і тим же хустинкою привітаємо серпень", - написала вона.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

За словами синоптика, на заході країни очікуються дощі з грозами. На решті території країни буде сухо. Температура повітря становитиме +27+33 градуси.

"У Києві серпень розпочнеться сонячною погодою. Сьогоднішні очікувані (або не очікувані) столичні +30 завтра, в середу, зміняться більш милосердними +27 градусів. Порівняно з португальськими та іспанськими +40+45 градусами – це навіть буде відчуватися, як карпатська лісова свіжість", - зазначила Діденко.

У найближчі дні в Києві буде сухо. Дощі можливі тільки в суботу, 4 серпня.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики уточнили прогноз на вівторок

Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

У вівторок, 31 липня, в Україні буде спекотно, місцями до +34 градусів. Дощі пройдуть на півдні і заході країни. На сході температура повітря складе +29 +30 градусів. Місцями хмарно, без опадів. На півночі +28+30. Сонячно. На півдні від +32 до +34 градусів. Дощ з грозою очікується в Херсонській області. В Одесі та Миколаєві можливі невеликі короткочасні дощі. На заході +29+30 градусів. Синоптики прогнозують грози та невеликі дощі.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі