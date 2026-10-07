На чем больше всего зарабатывает Оля Цыбульская: певица назвала три источника дохода

Оля Цыбульская назвала основные источники собственного дохода и рассказала почему продолжает ездить с концертами в маленькие города.

На чем Цыбульская зарабатывает больше всего

По словам артистки, самые большие заработки ей обеспечивают несколько направлений работы. Гастрольные концерты не являются ее главным источником дохода.

"Это точно не основной мой заработок. Основными источниками дохода до сих пор остаются корпоративы, монетизация музыки и, конечно, рекламные интеграции. Это самые большие заработки, а концерты - это скорее для души", - рассказала Цыбульская в интервью OBOZ.UA , опубликованном 7 октября.

Что Цыбульская сказала о количестве корпоративов

Количество корпоративов за месяц, по словам певицы, бывает разным. Конкретные цифры она не назвала.

"Ой, очень по-разному. Давайте не будем считать мои деньги!" - ответила артистка с улыбкой.

В то же время, Цыбульская призналась, что хотела бы зарабатывать больше, чтобы воплотить собственные планы, которые откладывает из-за войны. Среди них - обновление автомобиля и покупки для себя.

Почему Цыбульская выступает в маленьких городах

Она объяснила, что сама родом из небольшого города, поэтому для нее важно не делить слушателей по месту жительства.

"Мой народ - это мой продюсер. Если бы не люди, я бы не победила на "Фабрике звезд" и не собирала бы залы", - подчеркнула исполнительница.

Говоря о спросе на свои выступления, Цыбульская отметила, что пока есть солдауты - распроданы билеты на концерты. По ее мнению, просмотры клипов на YouTube можно накрутить, а пустой зал "говорит сам за себя".

На время интервью продолжалась вторая часть всеукраинского тура.

Что Цыбульская раньше рассказывала о гонорарах

Артистка также называла ориентировочную стоимость своих выступлений. В интервью проекту " Розмова " 10 марта 2026 года она пояснила, что сумма зависит от времени, формата и состава команды.

"От 5-6 тысяч долларов - это могу быть я и гитарист, например. На свадьбу пригласить - это дороже", - отметила певица.

Сколько Цыбульской хотела за ведение свадьбы

В комментарии для " Тура зірками " 3 июня 2026 года Ольга объясняла, почему установила высокий гонорар за ведение свадеб.

По словам артистки, такая работа может длиться 8-9 часов и быть изнурительной.

"Я сейчас называю цену, на которую мало кто соглашается - 10-15 тысяч евро. Пока никто не соглашается, поэтому я имею "выходной" ", - поделилась певица.

Помогает ли человек Цыбульской финансировать творчество

В интервью "Коротко про" , опубликованном 10 июня 2025 года, артистка рассказывала о распределении финансовых обязанностей в семье.

"Мы договорились давно: я сама зарабатываю на творчество, он - на семью", - объясняла Цыбульская.

По ее словам, муж также может подстраховать его в сложные моменты. Такую помощь певица описывала как партнерскую поддержку.