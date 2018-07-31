Дожди отступают: синоптики уточнили прогноз на вторник

В некоторых областях еще возможны осадки
Во вторник, 31 июля, будет тепло. Количество осадков значительно уменьшится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дождливая погода сохранится в западных регионах страны. Сильные ливни ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Температура воздуха составит +26+28 градусов тепла.
Скриншот (meteo.gov.ua)
В некоторых южных областях также возможны осадки. Здесь ожидается +29+31 градус.
В центральной части Украины дожди возможны только в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Ночью температура составит +18+19 градусов, а днем +29+30.
В восточных регионах – сухо и облачно. Температура составит +29+31 градус.
Скриншот (meteo.gov.ua)
В Киеве также будет облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +28+30 градусов.
Кстати, народный синоптик дала прогноз погоды на вторник, 31 июля.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю.
Во вторник, 31 июля, в Украине будет жарко, местами до +34 градусов. Дожди пройдут на юге и западе страны. На востоке температура воздуха составит +29 +30 градусов. Местами облачно, без осадков. На севере +28 +30. Солнечно. На юге от +32 до +34 градусов. Дождь с грозой ожидается в Херсонской области. В Одессе и Николаеве возможны небольшие кратковременные дожди. На западе +29 +30 градусов. Синоптики прогнозируют грозы и небольшие ливневые дожди.
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