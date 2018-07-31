Дожди отступают: синоптики уточнили прогноз на вторник

Фото: pixabay

В некоторых областях еще возможны осадки

Во вторник, 31 июля, будет тепло. Количество осадков значительно уменьшится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождливая погода сохранится в западных регионах страны. Сильные ливни ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Температура воздуха составит +26+28 градусов тепла.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В некоторых южных областях также возможны осадки. Здесь ожидается +29+31 градус.

В центральной части Украины дожди возможны только в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Ночью температура составит +18+19 градусов, а днем +29+30.

В восточных регионах – сухо и облачно. Температура составит +29+31 градус.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В Киеве также будет облачно. Местами возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +28+30 градусов.

Кстати, народный синоптик дала прогноз погоды на вторник, 31 июля.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю.

Во вторник, 31 июля, в Украине будет жарко, местами до +34 градусов. Дожди пройдут на юге и западе страны. На востоке температура воздуха составит +29 +30 градусов. Местами облачно, без осадков. На севере +28 +30. Солнечно. На юге от +32 до +34 градусов. Дождь с грозой ожидается в Херсонской области. В Одессе и Николаеве возможны небольшие кратковременные дожди. На западе +29 +30 градусов. Синоптики прогнозируют грозы и небольшие ливневые дожди.

Неожиданные факты о персиках