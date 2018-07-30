"Подождит и погремит": синоптик дала прогноз на вторник

В Украине будет жарко и местами дождливо
Во вторник, 31 июля, в некоторых областях ожидаются осадки. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Во вторник дожди все еще на западе. Карпаты и вокруг – держитесь. Также дожди завтра пройдут на севере Украины. Остальные территории – без существенных осадков", - написала она.
Скриншот (facebook.com/tala.didenko)
По словам синоптика, на юге и севере страны будет жарко - +27+33 градуса. По всей Украине ожидается +25+30.
"Киевляне! Если вы соскучились за дождем, то 31 июля в столице как раз снова подождит и погремит. Днем ожидается около +28+30 градусов. Дышать будет тяжеловато. Немного градусы попустят во второй половине недели. Июль заканчивается, но лето продолжается", - добавила Диденко.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Напомним, что в МОЗ рассказали, что делать в случае теплового удара.
Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели.
Кстати, в июле погода побила 118 температурных рекордов.
Максимальное повышение температуры воздуха в тени наблюдалось в Японии. 23 июля столбики термометров показали +41 градус Цельсия. Это считается новым мировым рекордом.
Рекордная жара также была зафиксирована в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас.
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