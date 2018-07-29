Аномально жаркое лето: в июле погода побила 118 температурных рекордов

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Максимальная температура наблюдалась в Японии

Во всем мире середина лета оказалась невыносимо жаркой. В течение июля исследователи зафиксировали более 118 случаев исторических рекордов аномального повышения температуры. Об этом сообщает издание "Голос Америки", ссылаясь на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Максимальное повышение температуры воздуха в тени наблюдалось в Японии. 23 июля столбики термометров показали +41 градус Цельсия. Это считается новым мировым рекордом.

Рекордная жара также была зафиксирована в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас.

Кроме того, жаркое лето наблюдается в прохладных странах. Так, в Норвегии, Швеции и Финляндии была зафиксирована температура более +32 градусов Цельсия.

Европа пострадала от наиболее смертоносного лесного пожара за более чем столетие, а на западе США один из крупнейших пожаров сжег десятки домов и заставил эвакуировать по меньшей мере 37 тысяч человек в Калифорнии. На этой неделе ливни вызвали наводнения на востоке США.

Ученые считают, что природные катаклизмы и аномальные изменения в погодных условиях связаны с экологической ситуацией на планете. Изменение климата делает мир теплее из-за накопления газов от сжигания ископаемого топлива, такого как уголь и нефть, и других видов деятельности людей.

Напомним, что в МОЗ рассказали, что делать в случае теплового удара. До этого мы писали, какую воду лучше пить в жару. Кстати, Супрун дала советы, как уберечься от теплового удара.

Видео: (video.rbc.ua)