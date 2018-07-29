Аномально спекотне літо: в липні погода побила 118 температурних рекордів

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Максимальна температура спостерігалася в Японії

У всьому світі середина літа виявилася нестерпно спекотною. Протягом липня дослідники зафіксували понад 118 випадків історичних рекордів аномального підвищення температури. Про це повідомляє видання "Голос Америки", посилаючись на дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Максимальне підвищення температури повітря в тіні спостерігалося в Японії. 23 липня стовпчики термометрів показали +41 градус Цельсія. Це вважається новим світовим рекордом.

Рекордна спека також була зафіксована у штатах Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико і Техас.

Крім того, спекотне літо спостерігається в прохолодних країнах. Так, у Норвегії, Швеції та Фінляндії була зафіксована температура +32 градусів Цельсія.

Європа постраждала від найбільш смертоносної лісової пожежі за більш ніж століття, а на заході США одна з найбільших пожеж спалила десятки будинків і змусила евакуювати щонайменше 37 тисяч осіб в Каліфорнії. На цьому тижні зливи викликали повені на сході США.

Вчені вважають, що природні катаклізми і аномальні зміни в погодних умовах пов'язані з екологічною ситуацією на планеті. Зміна клімату робить світ тепліше через накопичення газів від спалювання викопного палива, таких як вугілля і нафта, і інших видів діяльності людей.

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, що робити у випадку теплового удару. До цього ми писали, яку воду краще пити у спеку. До речі, Супрун дала поради, як уберегтися від теплового удару.

Відео: (video.rbc.ua)