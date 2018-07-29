Жара и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели

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Осадки пройдут только в одном регионе Украины

В понедельник, 30 июля, украинцам стоит ожидать местами дождливой и чрезвычайно жаркой погоды. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"А что завтра? 30 июля будет без существенных осадков. Только на западной Украине – дожди. В Украине будет 25-30 выше нуля, местами до +33 градусов. В Киеве в понедельник без осадков, до 28-30 жары", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

В то же время Диденко рассказала, что гроза и ливень, которые прошло сегодня утром, напомнили ей детство.

Фото: прогноз погоды на 30 июля (facebook.com/tala.didenko)

"Ливень был очень мощным, а от грозы содрогался весь дом. Я с детства уже и забыла, как боялась грозы. Вспомнила в шесть утра", - подчеркнула она.

Фото: прогноз погоды на 30 июля (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, на юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Как отмечается, непрерывные муссонные дожди в последние дни залили штаты Карен и Монт, а также регион Баго. В результате ливней, более 6000 человек перемещены в Пхаан и около 4000 - в Мьявад.

Как сообщалось ранее, из-за жары в одном из штатов Мексики уже погибло не менее семи человек: шестеро из них - от теплового удара, еще один - от истощения.

Также напомним, специалисты рекомендовали не накручивать себя и не зацикливаться на неприятных мыслях во время лунного затмения, которое состоялось в пятницу, 27 июля.

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