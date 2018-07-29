Спека і дощі: синоптики уточнили прогноз погоди на початок тижня

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Опади пройдуть лише в одному регіоні України

У понеділок, 30 липня, українцям варто очікувати місцями дощової та надзвичайно спекотної погоди. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"А що завтра? 30 липня без істотних опадів. Тільки на західній Україні – дощі. В Україні буде 25-30 вище нуля, місцями до +33 градусів. У Києві в понеділок без опадів, до 28-30 спеки", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

У той же час Діденко розповіла, що гроза і злива, що пройшла сьогодні вранці, нагадали їй дитинство.

Фото: прогноз погоди на 30 липня (facebook.com/tala.didenko)

"Злива був дуже потужною, а від грози здригався весь будинок. Я з дитинства вже й забула, коли боялася грози. Згадала о шістій ранку", - підкреслила вона.

Фото: прогноз погоди на 30 липня (facebook.com/tala.didenko)

До речі, на південно-сході М'янми в результаті сильних злив, тисячі людей були змушені покинути свої будинки. Як зазначається, безперервні мусонні дощі в останні дні залили штати Карен і Монт, а також регіон Баго. В результаті злив, більше 6000 чоловік переміщені в Пхаан і близько 4000 - Мьявад.

Як повідомлялося раніше, через спеку в одному з штатів Мексики вже загинуло не менше семи осіб: шестеро з них - від теплового удару, ще один - від виснаження.

Також нагадаємо, фахівці рекомендували не накручувати себе і не зациклюватися на неприємних думках під час місячного затемнення, яке відбулося у п'ятницю, 27 липня.

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