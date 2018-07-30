"Подощить і погримить": синоптик дала прогноз на вівторок

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В Україні буде спекотно і місцями дощитиме

У вівторок, 31 липня, в деяких областях очікуються опади. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"У вівторок дощі все ще на заході. Карпати і навколо – тримайтеся. Також завтра дощі пройдуть на півночі України. Решта території – без істотних опадів", - написала вона.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

За словами синоптика, на півдні і півночі країни буде спекотно - +27+33 градуси. По всій Україні очікується +25+30.

"Кияни! Якщо ви скучили за дощем, то 31 липня у столиці якраз знову подощить і погримить. Вдень очікується близько +28+30 градусів. Дихати буде важкувато. Трохи градуси попустят у другій половині тижня. Липень закінчується, але літо триває", - додала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, що робити у випадку теплового удару.

Раніше синоптики уточнили прогноз погоди на початок тижня.

До речі, в липні погода побила 118 температурних рекордів.

Максимальне підвищення температури повітря в тіні спостерігалося в Японії. 23 липня стовпчики термометрів показали +41 градус Цельсія. Це вважається новим світовим рекордом.

Рекордна спека також була зафіксована у штатах Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико і Техас.

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