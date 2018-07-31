Дощі відступають: синоптики уточнили прогноз на вівторок

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В деяких областях ще можливі опади

У вівторок, 31 липня, буде тепло. Кількість опадів значно зменшиться. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощова погода збережеться в західних регіонах країни. Сильні зливи очікуються в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Температура повітря становитиме +26+28 градусів тепла.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У деяких південних областях також можливі опади. Тут очікується +29+31 градус.

В центральній частині України очікуються дощі можливі тільки в Київській, Вінницькій і Житомирській областях. Вночі температура становитиме +18+19 градусів, вдень +29+30.

У східних регіонах – сухо і хмарно. Температура складе +29+31 градус.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У Києві також буде хмарно. Місцями можливий короткочасний дощ. Вдень повітря прогріється до +28+30 градусів.

До речі, народний синоптик дала прогноз погоди на вівторок, 31 липня.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

У вівторок, 31 липня, в Україні буде спекотно, місцями до +34 градусів. Дощі пройдуть на півдні і заході країни. На сході температура повітря складе +29 +30 градусів. Місцями хмарно, без опадів. На півночі +28 +30. Сонячно. На півдні від +32 до +34 градусів. Дощ з грозою очікується в Херсонській області. В Одесі та Миколаєві можливі невеликі короткочасні дощі. На заході +29 +30 градусів. Синоптики прогнозують грози та невеликі дощі.

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