Жарко с грозами: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Иллюстративное фото (УНИАН)

Неделя будет очень жаркой

Украинские синоптики рассказали о том, какая погода ждет страну в ближайшую неделю. Об этом сообщает УНИАН.

Во вторник, 31 июля, в Украине будет жарко, местами до +34 градусов. Дожди пройдут на юге и западе страны. На востоке температура воздуха составит +29 +30 градусов. Местами облачно, без осадков. На севере +28 +30. Солнечно. На юге от +32 до +34 градусов. Дождь с грозой ожидается в Херсонской области. В Одессе и Николаеве возможны небольшие кратковременные дожди. На западе +29 +30 градусов. Синоптики прогнозируют грозы и небольшие ливневые дожди.

Карта погоды на 31 июля (УНИАН)

В среду, 1 августа, дожди с грозами ожидаются в некоторых областях западного региона, на остальной территории страны – сухо. Температура воздуха на востоке +29 +30 градусов. Без осадков. В южных областях облачно с прояснениями, температура воздуха от +31 до +34 градусов. На севере +26 +27. Без осадков. На западе от +28 до +30 градусов, гроза ожидается в Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах и Ужгороде. На остальной территории – облачно. В центре +27 +28 градусов. Без осадков.

Карта погоды на 1 августа (УНИАН)

В четверг, 2 августа, дожди пройдут только в Прикарпатье и возможно в Ужгороде. На остальной территории страны без осадков. На востоке страны +27 +29 градусов. Облачно с прояснениями. В южных регионах +29 +32 градуса, солнечно. На севере +27 градусов. Облачно. На западе +27 +28 градусов.

Карта погоды на 2 августа (УНИАН)

В пятницу, 3 августа, во всех регионах Украины будет жарко. Дожди ожидаются только в западных областях. Во Львове и Хмельницком ожидаются ливни, в Ивано-Франковске – гроза. Температура воздуха +25 +28 градусов. На востоке сухо и солнечно, от +28 до +29 градусов. На севере страны +27 +28 градусов, облачно с прояснениями. В южных областях без осадков. Температура воздуха +29 +20 градусов. В центре +27 +28, облачно.

Карта погоды на 3 августа (УНИАН)

На выходных, 4 и 5 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Дожди пройдут только в западных областях. Температура воздуха во Львове, Хмельницком, Ивано-Франковске не превысит +25 градусов. В остальных городах +26 +27 градусов. На востоке жарко, +29 +30 градусов. Без осадков. На юге от +30 до +32 градусов. Облачно с прояснениями. На севере +27 +28 градусов. Солнечно. В центре от +26 до +28 градусов. Облачно.

Карта погоды на 4 августа (УНИАН)

Карта погоды на 5 августа (УНИАН)

Кстати, народный синоптик дала прогноз погоды на вторник, 31 июля.

Видео: РБК-Украина