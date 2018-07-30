Жарко з грозами: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Ілюстративне фото (УНІАН)

Тиждень буде дуже спекотним

Українські синоптики розповіли про те, яка погода чекає на країну в найближчий тиждень. Про це повідомляє УНІАН.

У вівторок, 31 липня, в Україні буде спекотно, місцями до +34 градусів. Дощі пройдуть на півдні і заході країни. На сході температура повітря складе +29 +30 градусів. Місцями хмарно, без опадів. На півночі +28 +30. Сонячно. На півдні від +32 до +34 градусів. Дощ з грозою очікується в Херсонській області. В Одесі та Миколаєві можливі невеликі короткочасні дощі. На заході +29 +30 градусів. Синоптики прогнозують грози та невеликі дощі.

Карта погоди на 31 липня (УНІАН)

У середу, 1 серпня, дощі з грозами очікуються в деяких областях західного регіону, на решта території країни – сухо. Температура повітря на сході +29 +30 градусів. Без опадів. У південних областях хмарно з проясненнями, температура повітря від +31 до +34 градусів. На півночі +26 +27. Без опадів. На заході від +28 до +30 градусів, очікується гроза у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді. На решті території хмарно. В центрі +27 +28 градусів. Без опадів.

Карта погоди на 1 серпня (УНІАН)

У четвер, 2 серпня, дощі пройдуть лише на Прикарпатті і можливо в Ужгороді. На решта території країни без опадів. На сході країни +27 +29 градусів. Хмарно з проясненнями. У південних регіонах +29 +32 градуси, сонячно. На півночі +27 градусів. Хмарно. На заході +27 +28 градусів.

Карта погоди на 2 серпня (УНІАН)

У п'ятницю, 3 серпня, в усіх регіонах України буде спекотно. Дощі очікуються лише у західних областях. У Львові та Хмельницькому очікуються зливи, в Івано-Франківську – гроза. Температура повітря +25 +28 градусів. На сході сухо і сонячно, від +28 до +29 градусів. На півночі країни +27 +28 градусів, хмарно з проясненнями. У південних областях без опадів. Температура повітря +29 +20 градусів. В центрі +27 +28, хмарно.

Карта погоди на 3 серпня (УНІАН)

На вихідних, 4 та 5 серпня, в Україні буде переважати суха і спекотна погода. Дощі пройдуть лише у західних областях. Температура повітря у Львові, Хмельницькому, Івано-Франківську не перевищить +25 градусів. В інших містах +26 +27 градусів. На сході жарко, +29 +30 градусів. Без опадів. На півдні від +30 до +32 градусів. Хмарно з проясненнями. На півночі +27 +28 градусів. Сонячно. В центрі від +26 до +28 градусів. Хмарно.

Карта погоди на 4 серпня (УНІАН)

Карта погоди на 5 серпня (УНІАН)

До речі, народний синоптик дала прогноз погоди на вівторок, 31 липня.

Відео: РБК-Україна