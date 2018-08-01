Спека до +33: синоптики уточнили прогноз на середу

Фото: pixabay

Опади можливі лише в західних областях

У середу, 1 серпня, в Україні буде спекотно і без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території країни продовжить зростати атмосферний тиск посилиться вплив антициклону з півночі. Температурний фон залишиться високим, але буде сухо. Короткочасні дощі можливі лише в західних областях.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Вночі температура повітря становитиме +15+20 градусів, вдень +25+30. На півдні країни та на Закарпатті очікується +21+25 градусів вночі і +30+33 днем. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме +18+20 градусів, вдень +27+29. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик розповіла про погоду у перший день серпня.

За словами синоптика, на заході країни очікуються дощі з грозами. На решті території країни буде сухо. Температура повітря становитиме +27+33 градуси.

"У Києві серпень розпочнеться сонячною погодою. Сьогоднішні очікувані (або не очікувані) столичні +30 завтра, в середу, зміняться більш милосердними +27 градусів. Порівняно з португальськими та іспанськими +40+45 градусами – це навіть буде відчуватися, як карпатська лісова свіжість", - зазначила Діденко.

Несподівані факти про персики