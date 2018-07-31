Немного покапает: синоптики дали прогноз погоды на 1 августа

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Дожди пройдут только в одном регионе страны

В среду, 1 августа, в Украине будет преимущественно сухая и жаркая погода. Осадки ожидаются лишь в западных областях. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке страны будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем составит +30 +32 градуса. Ночью от +19 до +21 градуса.

В северных областях будет немного прохладнее, от +26 до +28 градусов днем и +16 +18 градусов ночью. Осадки синоптики не прогнозируют.

На юге Украины будет жарко. В Николаеве и Херсоне столбики термометров поднимутся до +33 градусов днем, в Одессе до +32 градусов. Ночью также будет жарко +21 +234 градуса.

В Крыму солнечно и без осадков. Дневная температура воздуха составит +30 +32 градуса. Ночная +22 +24 градуса.

В западных областях синоптики прогнозируют локальные кратковременные дожди. Очень жарко будет только в Ужгороде, там воздух прогреется до +33 градусов. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком днем +26 +28 градусов, в Черновцах +25 +27 градусов, в Луцке до +30 градусов. Ночью температура в регионе будет колебаться от +17 до +22 градусов.

В центральных областях Украины будет жарко и сухо. Температура воздуха днем составит +27 +29 градусов. Ночная от +16 до +18 градусов.

В столице 1 августа будет жарко +27 +29 градусов. Синоптики обещают солнечную погоду. Ночью от +18 до +20 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода будет в Украине 1 августа.

А ранее мы писали о прогнозе погоды на всю неделю, с 30 июля по 5 августа.

Видео: РБК-Украина