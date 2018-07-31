Трохи покапає: синоптики дали прогноз погоди на 1 серпня

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Дощі пройдуть тільки в одному регіоні країни

У середу, 1 серпня, в Україні буде переважно суха і спекотна погода. Опади очікуються лише в західних областях. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході країни буде хмарно з проясненнями, опади не очікуються. Температура повітря вдень становитиме +30 +32 градуси. Вночі від +19 до +21 градуса.

В північних областях буде трохи прохолодніше, від +26 до +28 градусів вдень та +16 +18 градусів вночі. Опадів синоптики не прогнозують.

На півдні України буде спекотно. В Миколаєві і Херсоні стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів вдень, в Одесі до +32 градусів. Вночі також буде спекотно +21 +24 градуси.

У Криму сонячно і без опадів. Денна температура повітря становитиме +30 +32 градуси. Нічна +22 +24 градуси.

У західних областях синоптики прогнозують локальні короткочасні дощі. Дуже жарко буде тільки в Ужгороді, там повітря прогріється до +33 градусів. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі і Хмельницькому вдень +26 +28 градусів, у Чернівцях +25 +27 градусів, у Луцьку до +30 градусів. Вночі температура в регіоні буде коливатися від +17 до +22 градусів.

В центральних областях України буде спекотно і сухо. Температура повітря вдень становитиме +27 +29 градусів. Нічна від +16 до +18 градусів.

У столиці 1 серпня буде спекотно +27 +29 градусів. Синоптики обіцяють сонячну погоду. Вночі від +18 до +20 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода буде в Україні 1 серпня.

А раніше ми писали про прогноз погоди на весь тиждень, з 30 липня по 5 серпня.

Відео: РБК-Україна