"Літо розгуляється": синоптик дала прогноз на 2 серпня

Фото: pixabay.com/Uschi_Du

Українцям розповіли, коли спаде спека

У четвер, 2 серпня, в Україні буде тепла погода. Місцями на День Іллі очікуються дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Липень уже сів у свій поїзд. Серпень вийшов на перон. Оскільки вони - брати, адже літні місяці, то між собою і схожі: спека і спека. Завтра - Іллі, 2 серпня і вже купатися ніби треба менше, бо Ілля, як відомо, в воду... Але враховуючи синоптичну ситуацію, думаю, що він не розсердиться", - зазначила експерт.

У четвер температура повітря в Україні становитиме + 26 + 33 градуси.

Дощі з грозами можливі на Заході і підійдуть до Вінницької області. Однак більшість території України залишиться в сухій погоді.

Фото: pixabay.com/Pixelteufel

В Києві 2 серпня буде сухо і спекотно, вдень близько +29 градусів.

"Суху погоду нам організує антициклон з дивним ім'ям Ingolf, але це вже як тато з мамою колись назвали", - розповіла Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"У найближчі дні літо розгуляється на повну губу, буде сонячно і спекотно", - попередила синоптик.

За її даними, зниження температури повітря на кілька градусів очікується наступного тижня, 6 або 7 серпня.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики уточнили прогноз на середу. Очікується до +33 градусів.

До речі, в Києві через спеку підвищився рівень забруднення повітря.

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