Температура буде поступово падати: синоптик розповів, коли в Україні спаде спека

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У найближчі дні буде спекотно

У найближчі два тижні в Україні буде стояти суха і спекотна погода. Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань у своєму коментарі для "Апостроф".

Леонід Горбань розповів, що перша декада серпня буде сухою і спекотною, а потім по всій країні пройдуть дощі, після яких температура повітря опуститься на кілька градусів.

"До 7 серпня погода буде практично без змін. А ось вже 7-9 серпня за моїми розрахунками буде дощ, який зменшить температуру на 4-5 градусів, не більше", - розповів синоптик.

Він зазначив, що перша половина серпня буде спекотною, а от вже після 14 числа температура повітря почне поступово знижуватися.

"Але, взагалі-то, серпень в моїх розрахунках не жаркий і таких температурних періодів як зараз, вже не буде. Температура повітря поступово буде падати, а з 14 серпня очікується різке падіння температури і буде прохолодно", - резюмував Леонід Горбань.

А народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що 2 серпня в Україні буде переважати суха і спекотна погода.

Карта погоди: meteo.gov.ua

Дощі очікуються лише у західних областях, а також у Вінницькій області. Температура повітря становитиме +26 +33 градуси.

А раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

Відео: РБК-Україна