Будет жара: синоптики рассказали о погоде на пятницу

Фото: Жара в городе (РБК-Украина)

Синоптики дали обнадеживающий прогноз

В пятницу, 3 августа, на всей территории Украины будет солнечно и жарко. Об этом сообщает УНИАН.

Синоптики рассказали, что осадки на территории страны в пятницу не прогнозируются. А во многих регионах температура воздуха поднимется до +30 градусов и выше.

На востоке Украины будет жарко. В Луганске +27 +29 градусов, в Донецке +28 +30. В Днепре температура воздуха прогреется до +31. В Харькове и Полтаве +28 +30 градусов.

В южных регионах облачно и жарко. В Николаеве и Херсоне днем столбики термометров покажут +30 +32 градуса. В Одессе +31 градус.

В Крыму жарко, от +30 до +32 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха +27 +29 градусов.

В западных областях также будет жарко. В Ужгороде температура воздуха поднимется до +31 градуса. В Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком, Тернополе, Луцк и Ровно +27 +29 градусов. Немного прохладнее будет во Львове +26 +28 градусов.

В центральных областях будет солнечно, без осадков. +27 +29 градусов.

В столице в пятницу солнечно, возможны небольшие облака. Дневная температура воздуха составит +27 +29 градусов. Без осадков.

Видео: Прогноз погоды на 3 августа (УНИАН)

Кстати, ранее свой прогноз погоды на 3 августа рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

А также мы писали о прогнозе погоды на август.

Видео: РБК-Украина