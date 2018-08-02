"Купайтесь": синоптик дала прогноз на 3 августа

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Украинцам рассказали, где ждать дождей

Третий день августа порадует украинцев летней погодой. В пятницу в Украине ожидается жара. Но местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"На Ильи то много говорят о воде. Поэтому посмотрим, какая температура воды в ближайших морях и дальнейших. Карта показывает где-то "супчик", ближе к Африке вода напоминает горячие закарпатские источники, а где-то, например, вблизи Ирландии и западного побережья Франции, Илья точно на**сял, потому что купаться в 16-18 градусах что-то холодновато", - написала она.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В пятницу, 3 августа, в Украине удержится жаркая погода. В течение дня ожидается + 27 + 33 градуса.

Существенных осадков в стране не ожидается.

Короткие локальные дожди и грозы вероятны в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях.

В Киеве 3 августа будет сухо и жарко. Температура воздуха в течение дня + 28 + 30 градусов.

Фото: РБК-Украина

"Между прочим, температура воды возле Киева, по данным нашего Гидрометцентра, 24,8 градусов", - сообщила синоптик.

"Купайтесь, на здоровья!" – отметила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, 2 августа в Украине отмечают День Ильи.

Ранее синоптики уточнили прогноз на четверг.

Кстати, киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха.

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