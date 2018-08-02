"Купайтеся": синоптик дала прогноз на 3 серпня

Фото: pixabay.com/dldusdn

Українцям розповіли, де чекати дощів

Третій день серпня порадує українців літньою погодою. У п'ятницю в Україні очікується спека. Але місцями можливі короткочасні дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Іллі то багато говорять про воду. Тому подивимося, яка температура води у найближчих морях і дальших. Карта показує десь "супчик", ближче до Африки вода нагадує гарячі закарпатські джерела, а десь, наприклад, поблизу Ірландії та західного узбережжя Франції, Ілля точно на**сяв, тому що купатися в 16-18 градусах що-то холоднувато", - написала вона.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У п'ятницю, 3 серпня, в Україні утримається спекотна погода. Протягом дня очікується + 27 + 33 градуси.

Істотних опадів в країні не очікується.

Короткі локальні дощі і грози вірогідні у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській і Сумській областях.

У Києві 3 серпня буде сухо і спекотно. Температура повітря протягом дня +28 +30 градусів.

Фото: РБК-Україна

"Між іншим, температура води біля Києва, за даними нашого Гідрометцентру, 24,8 градусів", - повідомила синоптик.

"Купайтеся на здоров'я!" – зазначила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, 2 серпня в Україні відзначають День Іллі.

Раніше синоптики уточнили прогноз на четвер.

До речі, киян попередили про високий рівень забруднення повітря.

А ваші вихованці так можуть? (відео: STYLER.rbc.ua)