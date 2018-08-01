День Ильи 2018: что нельзя делать 2 августа

Фото: kyselivka.church.ua

В Украине 2 августа отмечают Ильин день

День пророка Ильи отмечается ежегодно 2 августа. Церковный праздник богат на приметы и традиции. Считается, что пророк Илья вознесся на небо на огненной колеснице. Святого Илью считают покровителем дождей, гроз и молний.

На Ильин день и после него по приметам нельзя купаться. Этому есть как церковное, так и научное объяснение.

В Украине примерно с этого времени начинается период цветения воды - массовое развитие фитопланктона, который вызывает изменение цвета воды и ухудшает кислородную обеспеченность вод. Колонии микроскопических водорослей достигают критической массы и начинают разлагаться. Окраска воде придается в связи с высокой концентрацией пигментированных клеток. Цвет – зеленый, желто-коричневый или красный – зависит от вида водорослей. Цветение дает водоему характерный неприятный запах. Речь идет о стоячих водоемах.

Человек, искупавшись в такой воде, может отравиться. Часто у людей начинается аллергия.

По приметам считается, что "Илья воду остудил". Поверье гласит, что Илья поднимался к небу на золотой (огненной) колеснице на лошадях, и от быстрого бега одна из лошадей потеряла подкову. Та упала в воду и охладила ее.

С этого дня в Украине бывают так называемые "воробьиные ночи" - ночные грозы с молниями и громом. На время грозы, люди стараются не подпускать к себе собак и котов. Согласно суеверию, в этих животных нечистая сила может скрыться от Ильи. По этой причине на День Ильи нельзя было отпускать домашних животных на улицу, чтобы нечистая сила не вселилась в них.

Во времена язычества славяне 2 августа отмечали Перунов день - бога грома и воинской доблести. Но после крещения Руси этот день посвятили памяти пророка Ильи - повелителя грома, небесного огня, дождя, урожая, плодородия и воинов.

Илья считается "грозным святым", который пускает молнии в тех, кто не желает блюсти закон Божий.

Стоит отметить, что католическая церковь чтит память пророка 16 февраля.

В Ильин день девушки с давних пор просили у пророка хорошего мужа, а селяне – дождя во время засухи. Люди верят, что молитва, обращенная к Святому Илье, помогает обрести удачу в делах и избавиться от болезней.

Также День Ильи был связан с началом жатвы. Ранее считалось, что именно на Ильин день заканчивается лето и начинается осень. В этот праздник были запрещены полевые работы, потому что пророк может поразить человека молнией.

Ночь на Илью предки называли "воробьиной", поскольку высока вероятность того, что будут сверкать молнии и греметь гром, а птицы начнут вести себя странно, врезаясь во встречные предметы.

В Ильин день и после него запрещается купаться в водоемах. Поверье гласит, что вода становится очень холодной и человек может простудиться. Также на День Ильи в воде можно встретить всякую нечисть.

В праздник пророка Ильи люди умываются родниковой водой, и верят, что она защищает от болезней и порчи.

Также считается, что с этого дня – 2 августа – ночи становятся длиннее и холоднее.

В День Ильи по народным поверьям запрещено:

- работать в поле и по дому;

- громко кричать и петь, ибо может ударить молния;

- сквернословить и допускать плохие мысли;

- выпускать на улицу домашних животных;

- стоять под деревом, ибо может ударить молнией;

- нельзя стоять на перекрестках, поскольку там собирается нечисть;

- нельзя купаться.

Существует много примет на Ильин день:

-- Если утром облачно, то сев должен быть ранний и можно ожидать хорошего урожая.

- Если облачно в полдень - средняя сев, а если вечером - сев поздний и урожай плохой.

- Целый день солнечно - на недород.

- До Ильи дождь ходит за и против ветра - как прикажет пророк, а после него - только по ветру.

- Прошел Илья - жди гнилья.

- На Илью до обеда лето, а после обеда - осень.

- С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна.

- До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается.

- Если слышен гром, то Илья небеса объезжает в своей колеснице.

- Ильей жатва начинается, а лето заканчивается.

- До Ильи даже поп дождика не умолит, а после него баба своим фартуком нагонит.

- Кто попал в этот день под дождь, тот запасся здоровьем на весь год.

Кстати, синоптик дала прогноз на 2 августа. В Украине будет жара.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за жары повысился уровень загрязнения воздуха.

Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)