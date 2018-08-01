День Іллі 2018: що не можна робити 2 серпня

Фото: kyselivka.church.ua

В Україні 2 серпня відзначають Ільїн день

День пророка Іллі відзначається щорічно 2 серпня. Церковне свято багате на прикмети і традиції. Вважається, що пророк Ілля вознісся на небо на вогняній колісниці. Святого Іллю вважають покровителем дощів, гроз і блискавок.

На Ільїн день і після нього за прикметами не можна купатися. Цьому є як церковне, так і наукове пояснення.

В Україні приблизно з цього часу починається період цвітіння води - масовий розвиток фітопланктону, який викликає зміну кольору води і погіршує кисневу забезпеченість вод. Колонії мікроскопічних водоростей досягають критичної маси і починають розкладатися. Забарвлення воді надається у зв'язку з високою концентрацією клітин пігментованих. Колір – зелений, жовто-коричневий або червоний – залежить від виду водоростей. Цвітіння дає водоймі характерний неприємний запах. Мова йде про стоячі водойми.

Людина, скупавшись у такій воді, може отруїтися. Часто у людей починається алергія.

За прикметами вважається, що "Ілля воду остудив". Повір'я говорить, що Ілля піднімався до неба на золотій (вогняній) колісниці на конях, і від швидкого бігу один з коней втратив підкову. Та впала у воду і охолодила її.

З цього дня в Україні бувають так звані "горобині ночі" - нічні грози з блискавками і громом. На час грози, люди намагаються не підпускати до себе собак і котів. Згідно забобонам, у цих тварин нечиста сила може сховатися від Іллі. З цієї причини на День Іллі не можна було відпускати домашніх тварин на вулицю, щоб нечиста сила не вселилася в них.

У прадавні часи слов'яни 2 серпня відзначали Перунів день - бога грому і військової доблесті. Але після хрещення Русі цей день присвятили пам'яті пророка Іллі - володаря грому, небесного вогню, дощу, врожаю, родючості та воїнів.

Ілля вважається "грізним святим", який пускає блискавки у тих, хто не бажає дотримуватись закону Божого.

Варто відзначити, що католицька церква вшановує пам'ять пророка 16 лютого.

В Ільїн день дівчата з давніх пір просили у пророка хорошого чоловіка, а селяни – дощу під час посухи. Люди вірять, що молитва, звернена до Святого Іллі, допомагає знайти удачу в справах і позбутися від хвороб.

Також День Іллі був пов'язаний з початком жнив. Раніше вважалося, що саме на Ільїн день закінчується літо і починається осінь. На це свято були заборонені польові роботи, тому що пророк може вразити людину блискавкою.

Ніч на Іллю предки називали "горобиною", оскільки висока ймовірність того, що будуть виблискувати блискавки і гриміти грім, а птахи почнуть вести себе дивно, врізаючись у зустрічні предмети.

В Ільїн день і після нього забороняється купатися у водоймах. Повір'я говорить, що вода стає дуже холодною і людина може застудитися. Також на День Іллі у воді можна зустріти всяку нечисть.

У свято пророка Іллі люди вмиваються джерельною водою, і вірять, що вона захищає від хвороб і пристріту.

Також вважається, що з цього дня – 2 серпня – ночі стають довшими і холоднішими.

В День Іллі за народним повір'ями заборонено:

- працювати в полі і вдома;

- голосно кричати і співати, бо може вдарити блискавка;

- лихословити і допускати погані думки;

- випускати на вулицю домашніх тварин;

- стояти під деревом, бо може вдарити блискавкою;

- не можна стояти на перехрестях, оскільки там збирається нечисть;

- не можна купатися.

Існує багато прикмет на Ільїн день:

- Якщо зранку хмарно, то сівба повинна бути рання і можна чекати доброго врожаю.

- Якщо хмарно опівдні - середня сівба, а якщо ввечері - сівба пізня і врожай поганий.

- Цілий день сонячно - на недорід.

- До Іллі дощ ходить за і проти вітру - як накаже пророк, а після нього - лише за вітром.

- Минув Ілля - чекай гнилля.

- На Іллю до обіду літо, а після обіду - осінь.

- З Ільїна дня ніч довга, а вода холодна.

- До Іллі мужик купається, а з Іллі з рікою прощається.

- Якщо чути грім, то Ілля небеса об'їжджає у своїй колісниці.

- Іллею жнива починається, а літо закінчується.

- До Іллі навіть поп дощику не вимолить, а після нього баба своїм фартухом нажене.

- Хто потрапив у цей день під дощ, той запасся здоров'ям на весь рік.

До речі, синоптик дала прогноз на 2 серпня. В Україні буде спекотно.

Раніше повідомлялося, що в Києві через спеку підвищився рівень забруднення повітря.

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