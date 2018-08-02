По-летнему жарко: синоптики уточнили прогноз на четверг

В стране будет тепло и сухо
В четверг, 2 августа, на большинстве территории Украины будет сухо и жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Кратковременный дождь и гроза возможны только в восточной части страны.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В Приазовье - местами порывы 15-20 м/с.
Скриншот (meteo.gov.ua)
Ночью температура воздуха составит +14+19 градусов, на побережье и в Закарпатье до +22. Днем ожидается +25+30 градусов. В южных областях воздух прогреется до +33.
В Карпатах ночью будет +11+16 градусов, а днем +19+24.
В Киеве будет сухо. Температура ночью составит +16+18 градусов, а днем +26+28. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Скриншот (meteo.gov.ua)
Ранее синоптики дали прогноз погоды на август в Украине.
Согласно климатической характеристике августа, средняя месячная температура составит +17+20 градусов. В южных и юго-восточных регионах местами +21+23 градуса тепла. А вот в горных районах будет холоднее – в среднем ожидается +11+16 градусов.
Также синоптик рассказал, когда в Украине спадет жара.
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