По-летнему жарко: синоптики уточнили прогноз на четверг

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В стране будет тепло и сухо

В четверг, 2 августа, на большинстве территории Украины будет сухо и жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Кратковременный дождь и гроза возможны только в восточной части страны.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В Приазовье - местами порывы 15-20 м/с.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ночью температура воздуха составит +14+19 градусов, на побережье и в Закарпатье до +22. Днем ожидается +25+30 градусов. В южных областях воздух прогреется до +33.

В Карпатах ночью будет +11+16 градусов, а днем +19+24.

В Киеве будет сухо. Температура ночью составит +16+18 градусов, а днем +26+28. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август в Украине.

Согласно климатической характеристике августа, средняя месячная температура составит +17+20 градусов. В южных и юго-восточных регионах местами +21+23 градуса тепла. А вот в горных районах будет холоднее – в среднем ожидается +11+16 градусов.

Также синоптик рассказал, когда в Украине спадет жара.

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