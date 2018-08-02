По-літньому спекотно: синоптики уточнили прогноз на четвер

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В країні буде тепло і сухо

У четвер, 2 серпня, на більшості території України буде сухо і спекотно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Короткочасний дощ і гроза можливі лише у східній частині країни.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. В Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Вночі температура повітря складе +14+19 градусів, на узбережжі та на Закарпатті до +22. Вдень очікується +25+30 градусів. У південних областях повітря прогріється до +33.

У Карпатах вночі +11+16 градусів, вдень +19+24.

У Києві буде сухо. Температура вночі становитиме +16+18 градусів, вдень +26+28. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень в Україні.

Згідно кліматичній характеристиці серпня, середня місячна температура становитиме +17+20 градусів. У південних і південно-східних регіонах місцями +21+23 градуси тепла. А от у гірських районах буде найхолодніше – у середньому очікується +11+16 градусів.

синоптик розповів, коли в Україні спаде спека.

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