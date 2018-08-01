Заморозки и +42: синоптики дали прогноз погоды на август в Украине

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В августе ожидается переменчивая погода

Последний месяц лета преподнесет Украине сюрпризы. Погода в августе будет варьироваться от сильной, порой невыносимой жары, до невероятно низких показателей на термометре. Жару обещают аномальную, а дождей - минимум. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно климатической характеристике августа, средняя месячная температура составит +17+20 градусов. В южных и юго-восточных регионах местами +21+23 градуса тепла. А вот в горных районах будет холоднее – в среднем ожидается +11+16 градусов.

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"Абсолютный максимум температуры достигает +34+42 градуса тепла, в горных районах +26+33 градуса тепла", - сообщили эксперты.

"Абсолютный минимум составляет +1+7 градусов тепла, на юге до +11 градусов тепла, а в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 градуса мороза", – отметили синоптики.

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Также специалисты выделили среднее месячное количество осадков. В южных областях и в Крыму этот показатель составляет 27-59 миллиметров, на остальной территории - 35-76 миллиметров, а в Карпатах и ​​Прикарпатье до 110 и 145 миллиметров.

"Заморозки на поверхности почвы вероятны конце месяца, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма", – добавили синоптики.

Отмечается, что месячное количество осадков в большинстве западных областей и на юге страны будет в пределах нормы, а вот на остальной территории Украины показатель меньше средних многолетних значений.

Кстати, синоптик дала прогноз на 2 августа. В четверг температура воздуха в Украине составит + 26 + 33 градуса. Наталка Диденко отметила, что местами стоит ждать дождей.

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