Заморозки і +42: синоптики дали прогноз погоди на серпень в Україні

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У серпні очікується мінлива погода

Останній місяць літа піднесе сюрпризи Україні. Погода в серпні буде варіюватися від сильної, часом нестерпної спеки, до неймовірно низьких показників на термометрі. Спеку обіцяють аномальну, а дощів - мінімум. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з кліматичною характеристикою серпня, середня місячна температура становитиме +17+20 градусів. У південних і південно-східних областях місцями +21+23 градуси тепла. А от у гірських районах буде найхолодніше – у середньому очікується +11+16 градусів.

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"Абсолютний максимум температури досягає +34+42 градуси тепла, в гірських районах +26+33 градуси тепла", - повідомили експерти.

"Абсолютний мінімум становить +1+7 градусів тепла, на півдні до +11 градусів тепла, а в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 градуса морозу", – зазначили синоптики.

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Також фахівці виділили середню місячну кількість опадів. У південних областях та в Криму цей показник становить 27-59 міліметрів, на решті території - 35-76 міліметрів, а в Карпатах і Прикарпатті до 110 і 145 міліметрів.

"Заморозки на поверхні грунту вірогідні в кінці місяця, крім більшості центральних, південних областей та Криму", – додали синоптики.

Наголошується, що місячна кількість опадів в більшості західних областей та на півдні країни буде в межах норми, а ось на решті території України показник менше середніх багаторічних значень.

До речі, синоптик дала прогноз на 2 серпня. У четвер температура повітря в Україні становитиме + 26 + 33 градуси. Наталка Діденко зазначила, що місцями варто чекати дощів.

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