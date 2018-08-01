В сети показали фантастические кадры грозы в Одессе (фото)

Иллюстративное фото (pixabay)

Фотограф выложил красивые фотографии стихии

Украинский фотограф Александр Сивенко поразил сеть фантастическими снимками мощной грозы, которая прошла несколько дней назад над морем у одесских берегов. Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в соцсети.

Фото были сделаны с противоположной стороны Одесской затоки, в районе села Фонтанка.

На снимках видны морские суда, сверкающие молнии из огромной тучи и море, окрашенное оранжевым светом от стихии.

Фото: гроза в Одессе (facebook.com/profile.php?id=100003568075581)

Напомним, сеть поразил фантастический снимок дождя в Харькове. 26 июля в городе прошел дождь.

Соответствующее фото было опубликовано на странице "Харьков 1654" в Facebook. "Ух, какой кадр! Черные тучи, закат и ливень. Фото: Виктор Сивый", - написано в публикации.

А 31 июля, во Львове улицы были затоплены мутной водой с песком, которые затруднили передвижение по городу вследствие сильного ливня с мощными раскатами грома. Пользователи сети стали массово публиковать фото и видео, где показаны результаты непогоды.

Ранее необычное явление зафиксировали на побережье Черного моря.

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