У мережі показали фантастичні кадри грози в Одесі (фото)

Ілюстративне фото (pixabay)

Фотограф виклав красиві фотографії стихії

Український фотограф Олександр Сивенко вразив мережу фантастичними знімками потужної грози, яка пройшла кілька днів тому над морем біля одеських берегів. Відповідні фото він опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

Фото були зроблені з протилежного боку Одеської затоки, в районі села Фонтанка.

На знімках видно морські суду, блискавки, які видніються з величезної хмари й море, забарвлене помаранчевим світлом від стихії.

Фото: гроза в Одесі (facebook.com/profile.php?id=100003568075581)

Нагадаємо, мережу вразив фантастичний знімок дощу в Харкові. 26 липня в місті пройшов дощ.

Відповідне фото було опубліковано на сторінці "Харків 1654" у Facebook. "Ух, який кадр! Чорні хмари, захід сонця і злива. Фото: Віктор Сивий", - написано в публікації.

А 31 липня, у Львові вулиці були затоплені каламутною водою з піском, які ускладнили пересування по місту внаслідок сильної зливи з потужними ударами грому. Користувачі мережі стали масово публікувати фото і відео, де показані результати негоди.

Раніше незвичайне явище зафіксували на узбережжі Чорного моря.

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