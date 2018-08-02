Буде спека: синоптики розповіли про погоду на п'ятницю

Фото: Спека в місті (РБК-Україна)

Синоптики дали обнадійливий прогноз

У п'ятницю, 3 серпня, на всій території України буде сонячно і спекотно. Про це повідомляє УНІАН.

Синоптики розповіли, що опади на території країни в п'ятницю не прогнозуються. А у багатьох регіонах температура повітря підніметься до +30 градусів і вище.

На сході України буде спекотно. В Луганську +27 +29 градусів, у Донецьку +28 +30. У Дніпрі температура повітря прогріється до +31. У Харкові та Полтаві +28 +30 градусів.

У південних регіонах хмарно і жарко. В Миколаєві і Херсоні вдень стовпчики термометрів покажуть +30 +32 градуси. В Одесі +31 градус.

У Криму жарко, від +30 до +32 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують денну температуру повітря +27 +29 градусів.

У західних областях також буде жарко. В Ужгороді температура повітря підніметься до +31 градуса. У Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі, Луцьк та Рівне +27 +29 градусів. Трохи прохолодніше буде у Львові +26 +28 градусів.

В центральних областях буде сонячно, без опадів. +27 +29 градусів.

У столиці в п'ятницю сонячно, можливі невеликі хмари. Денна температура повітря становитиме +27 +29 градусів. Без опадів.

Відео: Прогноз погоди на 3 серпня (УНІАН)

До речі, раніше свій прогноз погоди на 3 серпня розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

А також ми писали про прогноз погоди на серпень.

Відео: РБК-Україна