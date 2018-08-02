Сухо и солнечно: синоптики дали прогноз погоды на 3 августа

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Стало известно, где будет жарче всего

В пятницу, 3 августа в Украине будет сухая и солнечная погода. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

Синоптики сообщают, что во всех регионах страны будет жарко, а вот дожди не прогнозируются.

На севере страны облачно. Дневная температура воздуха составит +27 +29 градусов. Ночью будет прохладнее, от +16 до +18 градусов.

На востоке Украины жарко. Температура в Луганской и Донецкой областях поднимется днем до +29 +30 градусов. В Днепре до +31 градуса. В Харькове и Полтаве +28 +20 градусов. Ночная температура в регионе будет колебаться от +17 до +19 градусов.

В южных областях сухо и солнечно. Без осадков. Дневная температура воздуха в Херсоне и Николаеве составит +30 +32 градуса, в Одессе +29 +31. Ночью будет немного прохладнее, от +18 до +20 градусов.

В Крыму днем +30 +32 градуса, ночью +19 +21 градус. Без осадков.

На западе Украины дожди отступят, и температура воздуха начнет подниматься. В Ужгороде воздух прогреется до +31 градуса. Во Львове +26 +28 градусов. В остальных городах региона температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +29 градусов. Ночью будет прохладно от +14 градусов в горных районах до +18 градусов в Тернополе и Хмельницком.

В центральной части страны без осадков, местами облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +27 +29 градусов днем и +16 +18 градусов ночью.

В Киеве 3 августа будет солнечно, без осадков. Днем воздух прогреется до +27 +29 градусов. Ночью будет прохладнее, от +17 до +19 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали о том, какая погода будет в Украине в пятницу по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко.

А также о том, что синоптик рассказал, когда в Украине спадет жара.

Видео: РБК-Украина