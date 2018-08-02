Сухо і сонячно: синоптики дали прогноз погоди на 3 серпня

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Стало відомо, де буде спекотніше всього

У п'ятницю, 3 серпня в Україні буде суха і сонячна погода. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

Синоптики повідомляють, що у всіх регіонах країни буде жарко, а ось дощі не прогнозуються.

На півночі країни хмарно. Денна температура повітря становитиме +27 +29 градусів. Уночі буде прохолодніше, від +16 до +18 градусів.

На сході України спекотно. Температура в Луганській і Донецькій областях вдень підніметься до +29 +30 градусів. У Дніпрі до +31 градуса. У Харкові та Полтаві +28 +20 градусів. Нічна температура в регіоні буде коливатися від +17 до +19 градусів.

У південних областях сухо і сонячно. Без опадів. Денна температура повітря в Херсоні та Миколаєві становитиме +30 +32 градуси, в Одесі +29 +31. Уночі буде трохи прохолодніше, від +18 до +20 градусів.

У Криму вдень +30 +32 градуси, вночі +19 +21 градус. Без опадів.

На заході України дощі відступлять, і температура повітря почне підніматися. В Ужгороді повітря прогріється до +31 градуса. У Львові +26 +28 градусів. В інших містах регіону температура повітря вдень коливатиметься від +27 до +29 градусів. Уночі буде прохолодно, від +14 градусів в гірських районах до +18 градусів у Тернополі та Хмельницькому.

В центральній частині країни без опадів, місцями хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень становитиме +27 +29 градусів вдень та +16 +18 градусів вночі.

У Києві 3 серпня буде сонячно, без опадів. Вдень повітря прогріється до +27 +29 градусів. Уночі буде прохолодніше, від +17 до +19 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали про те, яка погода в Україні у п'ятницю за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко.

А також про те, що синоптик розповів, коли в Україні спаде спека.

Відео: РБК-Україна