Спека і грозові дощі: синоптик дала прогноз на вихідні

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На півночі та на заході можливі дощі

На вихідних 4 та 5 серпня в Україні очікується спека. У деяких галузях можуть пройти локальні дощі з грозами. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Карта показує, що 6 серпня, в понеділок, у західних, північних областях та місцями у центрі України спека послабшає до +23 +27 градусів. Чого не скажеш про Іспанію, Францію, Португалію, практично всю Південну Європу. Там і далі - пекельне пекло. В сенсі температури повітря", - написала вона.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

На вихідних 4 та 5 серпня в Україні очікується +27 +33 градуси. Істотні опади, за даними синоптика, малоймовірні.

"У суботу уздовж наших північних кордонів пройдуть локальні грозові дощі - Волинь, Рівненська, північні райони Житомирської, Київської та Чернігівської областей", - зазначила експерт.

У неділю, 5 серпня, грозові дощі місцями пройдуть на Заході та Півночі.

"В Києві біля водойм, думаю, яблуку ніде буде впасти", - зазначила синоптик.

У столиці 4 і 5 серпня прогнозують +28 +30 градусів.

Фото: pixabay.com/Couleur

"Переважно сухо, увечері 4 серпня та в другій половині дня 5 серпня є ймовірність короткого дощу з грозою", - повідомила експерт.

Вона додала, що в Києві спека тимчасово ослабне 6 або 7 серпня.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області жителі з-за злив відрізані від цивілізації.

До речі, синоптики уточнили погоду на п'ятницю.

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