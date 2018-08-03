Жарко, местами до +33 градусов: синоптики дали прогноз погоды на выходные

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Есть вероятность небольшого дождя ночью

На выходных, 4 и 5 августа в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Об этом сообщает УНИАН.

В субботу, 4 августа, в большинстве регионов страны будет жарко, местами до +32 градусов.

В Луганской и Донецкой областях дневная температура составит +30 +32 градус. В Днепре до +29 градусов. В Харькове и Полтаве +30 +31 градус.

На юге страны будет жарко. В Одессе и Херсоне столбики термометров поднимутся до +31+32 градусов, в Николаеве до +30 +31 градуса. Синоптики обещают на юге солнечную погоду, без осадков.

В северных областях также будет сухо и солнечно. Дневная температура воздуха составит +27 +28 градусов.

На западе днем будет солнечно. Ночью возможен дождь во Львове и Луцке. Дневная температура воздуха +28 +29 градусов.

В центральной части Украины без осадков, местами возможна небольшая облачность. Температура воздуха +28 +30 градусов.

Как сообщают синоптики, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +30°.

Прогноз погоды на 4 августа (УНИАН)

В воскресенье, 5 августа, возможна небольшая гроза в Полтаве, Львове и в Киеве.

На востоке страны будет сухо. Температура воздуха в Луганской, Донецкой, Харьковской областях до +30 градусов. В Днепре +29 градусов.

На юге жарко. Воздух в Одессе прогреется до +33 градусов. В Николаеве и Херсоне +30 +31 градус.

В Крыму до +31 градуса, без осадков.

В северных регионах страны сухо, от +27 до +28 градусов.

На западе Украины жарко и без осадков. Небольшой дождь возможен только во Львовской области. Температура воздуха составит +28 +30 градусов.

В центральной части страны сухо, воздух прогреется до +30 градусов.

В столице 5 августа возможна небольшая кратковременная гроза. Температура воздуха днем +28 +29 градусов.

Прогноз погоды на 5 августа (УНИАН)

В Карпатах на выходных будет солнечно и тепло. В Буковеле +23 +24 градуса. На курортах Моршина и Трускавца +28 +30 градусов, возможен небольшой дождь в воскресенье.

В Затоке воздух прогреется до +31 +32 градусов, без осадков. В Бердянске +31 +32 градуса, ясно.

Кстати, мы писали о том, что Наталка Диденко дала свой прогноз погоды на выходные.

А также синоптики рассказали о том, когда в Украине спадет жара.

Видео: РБК-Украина