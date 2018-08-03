Жарко, місцями до +33 градусів: синоптики дали прогноз погоди на вихідні

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Є ймовірність невеликого дощу вночі

На вихідних, 4 та 5 серпня в Україні буде переважати суха і спекотна погода. Про це повідомляє УНІАН.

У суботу, 4 серпня, в більшості регіонів країни буде жарко, місцями до +32 градусів.

У Луганській і Донецькій областях денна температура становитиме +30 +32 градуси. У Дніпрі до +29 градусів. У Харкові та Полтаві +30 +31 градус.

На півдні країни буде жарко. В Одесі та Херсоні стовпчики термометрів піднімуться до +31+32 градусів, у Миколаєві до +30 +31 градуса. Синоптики обіцяють на півдні сонячну погоду, без опадів.

У північних областях також буде сухо і сонячно. Денна температура повітря становитиме +27 +28 градусів.

На заході вдень буде сонячно. Вночі можливий дощ у Львові і Луцьку. Денна температура повітря +28 +29 градусів.

В центральній частині України без опадів, місцями можлива невелика хмарність. Температура повітря +28 +30 градусів.

Як повідомляють синоптики, в суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +20°, вдень +30°.

Прогноз погоди на 4 серпня (УНІАН)

У неділю, 5 серпня, можлива невелика гроза в Полтаві, Львові та в Києві.

На сході країни буде сухо. Температура повітря в Луганській, Донецькій, Харківській областях до +30 градусів. У Дніпрі +29 градусів.

На півдні жарко. Повітря в Одесі прогріється до +33 градусів. В Миколаєві і Херсоні +30 +31 градус.

У Криму до +31 градуса, без опадів.

В північних регіонах країни сухо, від +27 до +28 градусів.

На заході України жарко і без опадів. Невеликий дощ можливий лише у Львівській області. Температура повітря складе +28 +30 градусів.

В центральній частині країни сухо, повітря прогріється до +30 градусів.

У столиці 5 серпня можлива невелика короткочасна гроза. Температура повітря вдень +28 +29 градусів.

Прогноз погоди на 5 серпня (УНІАН)

У Карпатах на вихідних буде сонячно і тепло. В Буковелі +23 +24 градуси. На курортах Моршина і Трускавця +28 +30 градусів, можливий невеликий дощ в неділю.

В Затоці повітря прогріється до +31 +32 градусів, без опадів. У Бердянську +31 +32 градуси, ясно.

До речі, ми писали про те, що Наталка Діденко дала свій прогноз погоди на вихідні.

А також синоптики розповіли про те, коли в Україні спаде спека.

Відео: РБК-Україна