"Очікується невелике похолодання": синоптик засмутив прогнозом погоди на серпень

Ілюстративне фото: погода (Getty Images)

Причиною похолодання стануть опади

Найближчим часом погода в Україні буде спекотною, однак варто очікувати похолодання через дощі. Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань, передають "Факти".

"За моїми розрахунками, до 10 серпня стовпчики термометрів вдень будуть коливатися від 26 до 32 градусів тепла. Але вже з 11 серпня очікується невелике похолодання, яке обумовлене дощами", - сказав він.

У той же час, за словами Горбаня, друга декада серпня поверне в Україну жарку погоду.

"14-17 серпня денні температури будуть триматися на рівні +27...31 градус. Довго літня спека не триватиме і вже з 17 серпня очікується різке падіння температури — до 22-25 градусів тепла, і вона протримається до кінця місяця. А ось таких сильних дощів, які були в липні, в нинішньому серпні не буде", - підкреслив він.

До речі, раніше ми писали про прогноз погоди на вихідні, 4 і 5 серпня.

Також свій прогноз погоди на найближчі дні дала народний синоптик Наталка Діденко.

Як повідомлялося раніше, синоптики стверджують, що в суботу, 4 серпня, у всіх регіонах країни буде сонячно. Опади не прогнозуються.

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