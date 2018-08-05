"Овочі подорожчають, фрукти знеціняться": експерти розповіли, як погода позначиться на продуктах харчування

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Аграрії вважають, що якість хліба може суттєво постраждати під кінець маркетингового року

Фермери вважають, що нинішня погода є головною загрозою врожаю. Через аномально високі температури на сільськогосподарських угіддях не зійшла пшениця, а через рясні опади поля швидко вкрилися бур'яном, що заважає нормальному росту більшості аграрних культур. Про це повідомляє ТСН.

Аграрії кажуть, що пшеничні стебла не виросли навіть до половини своєї норми, а бур'яни займають переважну кількість площі на полях. При таких умовах навіть молотити нічого, визнаються фермери. Через негоду і температурних стрибків прогноз на урожай зернових культур не дуже сприятливий: очікується зниження врожаю на 10% у співвідношенні з минулим роком. Врожаю не тільки менше – він також поступається якістю.

"Це хвороби, це наліт, це грибки – звісно, через дощі", - говорить керівник фермерського господарства Валерій Діброва.

До речі, синоптики прогнозують грозові зливи на 5 серпня.

Пшениці немає по всій Європі. Дослідники прогнозують, що наслідки цього відчують і споживачі на всьому континенті.

"Може скластися така ситуація, що до завершення маркетингового року буде не вистачати якісного продовольчого зерна. Це не означає, що не буде борошна, хліба – але якість цих продуктів може постраждати. Якщо не вистачає якісного зерна, починають молотити неякісне", — пояснив Всеволод Степанюк.

Про вартість каструлі борщу говорити поки рано, на ціноутворення впливає осінній врожай. Але основні тенденції, враховуючи власні грядки, експерт Софія Володимирівна вже визначила.

"Буряк, морква пересівали два рази – нічого не зійшло. Звичайно, подорожчає", - впевнена вона.

Вартість сала і м'яса до борщу теж залежить від врожаю зернових, але там стрімкого зростання поки не прогнозують – тваринам, ймовірно, змінять меню. А ось що точно вродило добре – це фрукти і ягоди. Щоправда, продавці скаржаться на відсутність покупців.

"Збуту немає, у людей грошей немає, продати важко, але ми раді, що вродило", - кажуть вони.

Висока врожайність не означає високі прибутки і для фермерів, тому що при високому врожаї переробні заводи тримають низьку ціну.

"Собівартість яблука 3-4 гривні, якщо здавати по гривні, то це прямий збиток для фермера", - пояснює директор фермерського господарства В'ячеслав Тодосійчук.

Відео: (tsn.ua)

Що може порадувати в такій ситуації – це погода, адже синоптики обіцяють ще півтора місяці літа, не спекотного, а теплого, комфортного літа.

Раніше ми повідомляли, що зростання мінімальної зарплати в 2018 році складе більше 16%.

Відео: (video.rbc.ua)