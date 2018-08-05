Берите зонтики: синоптики предупредили о резком изменении погоды 5 августа

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Грозовые ливни ожидаются в большинстве регионов страны

В воскресенье, 5 августа ожидается резкая смена погодных условий на территории большинства областей. Так, по мнению синоптиков, грозовые ливни, шквалы и резкое похолодание произойдут в западных, центральных, северных и некоторых восточных регионах Украины. Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

Ожидается, что на западе и в центре страны температура днем будет достигать +26… +31 градусов тепла. При этом ночью и в период ливней этот показатель опустится до +16… +20 градусов. На Востоке и Юге Украины столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов, однако температура воздуха в ночное время не опустится ниже 17 градусов со знаком плюс.

Также синоптики опубликовали метеорологическое предупреждение, в котором говорится, что в северных и западных областях могут быть потенциально опасные погодные условия. В Харьковской области, г. Купянск уровни воды в реке Оскол достигли и превысили отметки пойм, существует угроза затопления пойменных территорий, сельхозугодий.

Скриншоты прогноза погоды на 5 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики разочаровали украинцев прогнозом на последний месяц лета.

Следует напомнить, что ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные.

Ранее Наталья Диденко также дала прогноз на выходные.

Видео: (video.rbc.ua)