Беріть парасольки: синоптики попередили про різку зміну погоди 5 серпня

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Грозові зливи очікуються в більшості регіонів країни

У неділю, 5 серпня очікується різка зміна погодних умов на території більшості областей. Так, на думку синоптиків, грозові зливи, шквали та різке похолодання відбудуться в західних, центральних, північних і деяких східних регіонах України. Про це повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

Очікується, що на заході і в центрі країни температура вдень сягатиме +26... +31 градусів тепла. При цьому вночі і в період злив цей показник опуститься до +16... +20 градусів. На Сході і Півдні України стовпчики термометрів покажуть від +27 до +32 градусів, однак температура повітря вночі не опуститься нижче 17 градусів зі знаком плюс.

Також синоптики опублікували метеорологічне попередження, в якому говориться, що в північних і західних областях можуть бути потенційно небезпечні погодні умови. У Харківській області, м. Куп'янськ рівні води в річці Оскіл досягли і перевищили позначки заплав, існує загроза затоплення заплавних територій, сільгоспугідь.

Скріншоти прогнозу погоди на 5 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики розчарували українців прогнозом на останній місяць літа.

Слід нагадати, що раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

Раніше Наталя Діденко також дала прогноз на вихідні.

Відео: (video.rbc.ua)