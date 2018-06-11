Двух погибших бойцов на Донбассе наградили орденами посмертно

Награды приехали получать близкие родственники

Погибших в боях за свободу и независимость Украины бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины наградили орденами посмертно. Об этом сообщила пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины на своей странице в Facebook.

24-летнего десантника Артема Гульцьо и снайпера Максима Перепелицу отметили посмертно наградами. Получить ордена приехали родственники десантников.

На плацу 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады собрались родственники погибших бойцов, а также их собратья, чтобы отметить их необъятный вклад в защиту свободы, независимости и территориальной целостности Украины.

Фото: Награждение героев (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Уроженец Сумской области Артем Гульцьо погиб вблизи поселка Верхнеторецкое во время выполнения боевой задачи. 24-летний десантник подорвался на вражеской замаскированной растяжке и получил травмы, несовместимые с жизнью. Приказом Президента Украины Артем Гульцьо награжден Орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Снайпер Максим Перепелица погиб в бою под поселком Верхнеторецкое, спасая своего собрата. Перепелица получил пулевое ранение и скончался по дороге в больницу, не дожив буквально три дня до своего 27-летия. Снайпер награжден почетным знаком "Архангел Михаил" (посмертно).

Почтили погибших героев минутой молчания.

Скриншот поста (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Напомним, в Винницкой области попрощались с четырьмя защитниками Украины.

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