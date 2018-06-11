Двох загиблих бійців АТО нагородили орденами посмертно

Нагороди приїхали отримувати близькі родичі

Загиблих в боях за свободу і незалежність України бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України посмертно нагородили орденами. Про це повідомила прес-служба 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України на своїй сторінці в Facebook.

24-річного десантника Артема Гульцьо і снайпера Максима Перепелицю посмертно відзначили нагородами. Отримати ордени приїхали родичі десантників.

На плацу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зібралися родичі загиблих бійців, а також їх побратими, щоб відзначити їх величезний внесок у захист свободи, незалежності та територіальної цілісності України.

Фото: Нагородження героїв (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Уродженец Сумської області Артема Гульцьо загинув поблизу селища Верхнеторецьке під час виконання бойового завдання. 24-річний десантник підірвався на ворожій замаскованої розтяжці і отримав травми, несумісні з життям. Наказом Президента України Артем Гульцьо нагороджений Орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Снайпер Максим Перепелиця загинув у бою під селищем Верхнеторецьке, рятуючи свого побратима. Перепелиця отримав кульове поранення і помер по дорозі до лікарні, не доживши буквально три дні до свого 27-річчя. Снайпер нагороджений почесним знаком "Архангел Михаїл" (посмертно)

Вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання.

Скріншот поста (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Нагадаємо, у Вінницькій області попрощалися з чотирма захисниками України.

Загиблі герої травня 2018-го (video.rbc.ua)