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Двох загиблих бійців АТО нагородили орденами посмертно

STYLERLIFE        11.06.2018 - 15:15
Фото: Орден (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)
Фото: Орден (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Нагороди приїхали отримувати близькі родичі

Загиблих в боях за свободу і незалежність України бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України посмертно нагородили орденами. Про це повідомила прес-служба 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України на своїй сторінці в Facebook.

24-річного десантника Артема Гульцьо і снайпера Максима Перепелицю посмертно відзначили нагородами. Отримати ордени приїхали родичі десантників.

На плацу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зібралися родичі загиблих бійців, а також їх побратими, щоб відзначити їх величезний внесок у захист свободи, незалежності та територіальної цілісності України.

 

Фото: Нагородження героїв (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Уродженец Сумської області Артема Гульцьо загинув поблизу селища Верхнеторецьке під час виконання бойового завдання. 24-річний десантник підірвався на ворожій замаскованої розтяжці і отримав травми, несумісні з життям. Наказом Президента України Артем Гульцьо нагороджений Орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Снайпер Максим Перепелиця загинув у бою під селищем Верхнеторецьке, рятуючи свого побратима. Перепелиця отримав кульове поранення і помер по дорозі до лікарні, не доживши буквально три дні до свого 27-річчя. Снайпер нагороджений почесним знаком "Архангел Михаїл" (посмертно)

Вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання.

Скріншот поста (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Нагадаємо, у Вінницькій області попрощалися з чотирма захисниками України.

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Теги: воины, АТО, награда посмертно
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