В Винницкой области попрощались с четырьмя защитниками Украины

22-летний парень погиб от полученного в боях ранения, а трое ветеранов - от болезней

В Винницкой области за небольшой отрезок времени попрощались сразу с четырьмя бойцами, погибшими на Донбассе. Об этом передает 33kanal.com.

Так, 1 июня в селе Синарна Оратовского района свыше тысячи людей на коленях и с воинскими почестями провожали в последний путь Ярослава Дашкевича.

22-летний Ярослав служил механиком-водителем. Известно, что на Горловском направлении во время выполнения боевого задания он вместе с собратьями подорвался на фугасе. Парень так и не успел создать собственной семьи.

"Ярослав имел спокойный характер и любил шутить. Среди двух братьев, сестер-близняшек и маленькой девочки-третьеклассницы он был старшим, поэтому постоянно о них заботился. Мама-доярка поднимала детей сама и вкладывала в них всю любовь и нежность. После школы Ярослав получил специальность повара-кондитера в Винницком училище №5. Вернулся в родное село, но работу не мог найти. Однажды в газете увидел объявление о наборе на военную службу. В 2013 году подписал контракт с 24-й механизированной бригадой", - говорит дядя погибшего.

С начала войны Ярослав отправился на передовую.

Также попрощались с Алексеем Бутеску из села Иванковцы Козятинского района. Алексей скончался 30 мая от тяжелой формы пневмонии. Боец служил в 57-й бригаде. Ему было всего 35 лет.

"Когда началась война, Алексей записался на службу добровольцем. Пробыл на передовой два года. Получил две контузии, в голове и ногах остались осколки, большинство из которых медики не могли вытащить. Зимой Алексей перенес воспаление легких, которое недолечил. После того вернулся на работу, хотя его продолжали беспокоить кашель и температура. К медикам он не хотел обращаться. А когда ему стало очень плохо, я сама увезли его в больницу. Специалисты шокировали вердиктом – у мужа "сгорели" легкие, шансы жить дали мизерные. Две недели Алексей пролежал в реанимации, я не отходила от него. Однако 30 мая сердце любимого остановилось", - рассказала его жена Светлана.

Еее до боли поразило то, что на прощании с мужем было всего 12 человек, среди которых только один военный.

Женщина рассказала, что представители сельсовета появились с венком тогда, когда засыпали яму.

"Почему так случилось – я не знаю. Какая власть – такие и люди", - подытожила вдова.

Также стало известно о смерти 40-летнего Николая Романюка. Причиной смерти стала неизлечимая болезнь. Мужчина служил в 128-й бригаде, где чудом выжил в боях на Дебальцевском плацдарме.

Умер и Сергей Стеценко из Сутисок Тывровского района. Он в 2015 году был мобилизован в армию. У 45-летнего мужчины осталась старенькая мать.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года в боях на Донбассе наша страна потеряла восемнадцать отважных бойцов.

Погибшие герои мая 2018-ого