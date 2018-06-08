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У Вінницькій області попрощалися з чотирма захисниками України

STYLERLIFE        08.06.2018 - 16:43
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

22-річний хлопець загинув від отриманого в боях поранення, а троє ветеранів - від хвороб

У Вінницькій області  за невеликий відрізок часу попрощалися одразу з чотирма бійцями, загиблими на Донбасі. Про це передає 33kanal.com.

Так, 1 червня у селі Синарна Оратівського району понад тисячу людей навколішки та з військовими почестями проводжали в останню путь Ярослава Дашкевича.

22-річний Ярослав служив механіком-водієм. Відомо, що на Горлівському напрямку під час виконання бойового завдання він разом із побратимами підірвався на фугасі. Хлопець так і не встиг створити власної родини.

"Ярослав мав спокійний характер та любив жартувати. Серед двох братів, сестер-близнючок та маленької дівчинки-третьокласниці він був найстаршим, тож постійно про них піклувався. Мама-доярка підіймала дітей сама та вкладала у них всю любов і ніжність. Після школи Ярослав здобув фах кухаря-кондитера у Вінницькому училищі №5. Повернувся до рідного села, але роботу не міг знайти. Одного разу у газеті побачив оголошення про набір до військової служби. У 2013 році підписав контракт із 24-ою механізованою бригадою", - говорить дядько загиблого.

З початку війни Ярослав відправився на передову.

Також попрощалися з Олексієм Бутеску із села Іванківці Козятинського району. Олексій помер 30 травня від важкої форми пневмонії. Боєць служив у 57-ій бригаді. Йому було лише 35 років.

"Коли почалась війна, Олексій записався на службу добровольцем. Пробув на передовій два роки. Отримав дві контузії, у голові та ногах залишились осколки, більшість з яких медики не могли витягнути. Взимку Олексій переніс запалення легень, яке недолікував. Після того повернувся на роботу, хоча його продовжували турбувати кашель і температура.  До медиків він не хотів звертатись. А коли йому стало дуже зле, я сама відвезли його до Козятина в лікарню. Фахівці шокували вердиктом – у чоловіка "згоріли" легені, шанси жити дали мізерні. Два тижні Олексій пролежав у реанімації, я не відходила від нього. Проте 30 травня серце коханого зупинилось", - розповіла його дружина Світлана.

Її до болю вразило те, що на прощанні з чоловіком було всього 12 чоловік, серед яких лише один військовий.

Жінка розповіла, що представники сільради з’явились із вінком тоді, коли засипали яму.

"Чому так сталось – я не знаю. Яка влада – такі й люди", - підсумувала вдова.

Також стало відомо про смерть 40-річного Миколи Романюка. Причиною смерті стала невиліковна хвороба. Чоловік служив у 128-ій бригаді, де дивом вижив у боях на Дебальцевському плацдармі.

Помер і Сергій Стеценко із Сутисок Тиврівського району. Він у 2015 році був мобілізований до армії. У 45-річного чоловіка залишилась старенька матір.

Раніше повідомлялося, що у травні 2018 року в боях на Донбасі наша країна втратила вісімнадцять відважних бійців.

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Теги: погибший, АТО, ООС, ветераны АТО
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