Герої не вмирають: у травні Україна втратила 16 захисників (фото)

Військовослужбовці загинули в результаті бойових дій на Донбасі або померли в госпіталях від раніше отриманих ран

У травні 2018 року в боях на Донбасі наша країна втратила шістнадцять відважних бійців.

Завдяки їхній самопожертві ми живемо і дихаємо, роблячи все можливе для процвітання нашої країни. Ці воїни - Герої! І вони назавжди залишаться в пам'яті кожного українця.

Герої, які загинули в травні 2018 року, захищаючи Україну:

Іван Сперелуп, боєць 24-ї окремої механізованої бригади

Іван Сперелуп (фото: facebook.com/Диванна сотня)

Іван народився 14 серпня 1996 року в містечку Ходорів Жидачівського району. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді.

"Ваня був відповідальним, веселим, доброзичливим. Як мехвод - просто ас. Сам в мазуті, але його машина завжди була "ляля". Міг відремонтувати в ній все що завгодно, з закритими очима. Ще й іншим допомагав", - розповів один з колишніх офіцерів його підрозділу.

Ваня загинув 6 травня, підірвавшись на ворожій міні в районі Новгородського Донецької області.

Олег Пушкарук, боєць 14-ї окремої механізованої бригади

Олег Пушкарук (фото: twitter.com/aphareus)

Олег Пушкарук народився в 1969 році. Він проживав у Нововолинську. Востаннє воїн спілкувався з сім'єю 7 травня і говорив, що ситуація напружена.

Боєць загинув 9 травня в результаті обстрілу поблизу міста Золоте Луганської області. У нього залишилася дружина і двоє маленьких синів (2 і 5 років) і син від першого шлюбу.

Олег Бокоч, медик 95-ї десантно-штурмової бригади

Олег Бокоч (фото: twitter.com/aphareus)

24-річний Олег Бокач родом із села Миколаївка Полтавської області загинув 12 травня. Він отримав несумісні з життям осколкове поранення голови, коли витягав з-під обстрілу пораненого.

Денис Остроушко, боєць 55-ї окремої артилерійської бригади

Денис Остроушко (фото: facebook.com/Остання шана)

Остроушко народився в 1995 році і проживав в місті Селидове. Після школи здобув освіту в ліцеї і влаштувався на роботу в шахту. У 2017 році Покровсько-Селидівський об'єднаний військовий комісаріат закликав молодого хлопця на службу. Солдат проходив службу за контрактом.

12 травня Денис загинув від ворожої кулі. Він був неодружений. У молодого Героя залишилися мама, брати і сестри.

Іван Кураш, старший солдат 14-ї механізованої бригади

Іван Кураш (фото: facebook.com/backandalive)

Іван Кураш народився в 1985 році в селі Литвинів Тернопільської області. Після закінчення ПТУ пішов на строкову службу, яку проходив у артилерійському полку. В 2015-2016 роках служив по мобілізації у Львівському прикордонному загоні. У 2017-му вступив на військову службу за контрактом.

15 травня Іван отримав смертельне вогнепальне поранення в результаті обстрілу наглядового посту біля села Катеринівка - куля снайпера потрапила в ліву легеню. У бійця залишилася 12-річна дочка.

Сергій Гундер, боєць 93-й окремої механізованої бригади

Сергій Гундер (фото: facebook.com/backandalive)

Боєць з позивним "Татарин" народився в Харкові. Був активним учасником Революції гідності. На фронт пішов добровольцем. У 2015 році отримав важке поранення в руку під час розвідки, отримав інвалідність II групи. Був активним учасником волонтерської організації "Галицькі леви".

У лютому 2017 підписав контракт, виконував завдання поблизу села Кримське Луганської області, а також у Донецькій області. Загинув 16 травня близько 8:30 від кулі снайпера в серце. У Сергія залишилися мама в Харкові, дружина і дочка в Драгомирчанах, і двоє дітей від першого шлюбу в Надвірній.

Дмитро Рудь, старший стрілець-санітар 36-ї бригади морської піхоти

Дмитро Рудь (фото: twitter.com/aphareus)

Дмитро Рудь народився в Житомирі в 1998 році. Сирота, виховувався бабусею і дідусем, відвідував недільну школу при місцевому соборі. Дмитро пішов захищати Україну в липні 2016 року. 16 травня загинув в результаті обстрілу позицій наших захисників з ворожого РПГ.

Андрій Маслов, командир протидиверсіонної групи 2-го батальйону 24-ї бригади

Андрій Маслов (фото: facebook.com/pumamgo)

Андрій виріс у сім'ї кадрового військового. Професійно займався футболом. З липня 2015 служив в БСП НГУ "Донбас". Загинув у свій день народження - 21 травня - в бою з ворожою ДРГ неподалік окупованої Горлівки. У Героя залишилися батьки, дружина і 5-місячний син.

В'ячеслав Куцмай, старший оператор взводу розвідки 24-ї бригади

В'ячеслав Куцмай (фото: facebook.com/vyacheslav.kutsmay)

В'ячеслав народився 7 листопада 1986 року в Києві. Пройшов бої за Іловайськ, потрапив у полон (звільнений в грудні 2014-го). У 2015 році повернувся в батальйон, воював у Широкіно, брав участь у блокаді торгівлі з ОРДЛО. Влітку 2017 року в результаті мінометного обстрілу отримав поранення руки, півроку лікувався в госпіталях. В'ячеслав загинув 21 травня в бою з ворожою ДРГ неподалік окупованій Горлівки. У нього залишилася мати.

Богдан Коломієць, командир відділення снайперів 24-ї бригади

Богдан Коломієць (фото: twitter.com/aphareus)

Богдан Коломієць народився у Вінницькій області. Навчався у ВНТУ на факультеті інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем, після закінчення 4 курсу з дипломом бакалавра вступив на військову службу за контрактом. До того як стати снайпером, був командиром БМ-21 "Град".

Боєць загинув 22 травня від осколкових поранень у голову, верхні кінцівки і грудну клітку. Поранення виявилися несумісними з життям. Бійцю було всього 23 роки. У Богдана залишилися батьки і сестра.

Іван Жуков, боєць ДУК ПС

Іван Жуков (фото: twitter.com/aphareus)

Іван Жуков народився в місті Ровеньки Луганської області, деякий час жив у Луганську, працював шахтарем. Потім переїхав у Дубно. За станом здоров'я в армії не служив, але в січні 2015-го пішов на фронт добровольцем, воював у Пісках та Авдіївці. Писав вірші...

Загинув 23 травня під час бойових дій в районі Мар'їнки на підступах до Петровського району Донецька. У 50-річного бійця залишився дитина від другого шлюбу.

Мар'ян Корчак, боєць ДУК ПС

Мар'ян Корчак (фото: twitter.com/aphareus)

Мар'ян Корчак з позивним "Хитрий" народився 6 вересня 1995 року в містечку Шкло Львівської області. З 2016-го року пішов добровольцем на фронт, не раз ставав командиром позицій, воював в Авдіївській промзоні, Пісках, в районі Горлівки.

Загинув 25 травня в результаті ворожого артилерійського обстрілу поблизу Зайцевого на Горлівському напрямку. Обстріл тривав понад півгодини, Мар'ян схопив медрюкзак і кинувся надавати медичну допомогу побратиму, але загинув сам. У Героя залишилися батьки, старші брат і сестра.

Руслан Муляр, полковник СБУ, командир групи відділу ЦСО "А" УСБУ

Руслан Муляр (фото: twitter.com/aphareus)

Руслан Муляр народився в Тернополі. Виріс у родині військового. Спортсмен, займався легкою атлетикою, грав у футбол. У жовтні 2014 року призначений командиром групи відділу ЦСО "А" УСБУ, неодноразово виконував завдання у зоні бойових дій на Донбасі.

Загинув 26 травня під час виконання бойового завдання в Луганській області, коли його група потрапила під артилерійський обстріл (поряд з групою розірвався снаряд). У Руслана залишилася дружина, двоє синів-близнюків, донька і онук.

Юрій Журавльов, прапорщик СБУ, військовослужбовець ЦСО "А" УСБУ

Юрій Журавльов (twitter.com/aphareus)

Юрій Журавльов народився в 1973 році в Мирнограді Донецької області. З 2014 року неодноразово брав участь в спецопераціях на Донбасі, відзначений кількома державними нагородами.

Загинув 26 травня під час виконання бойового завдання в Луганській області, коли його група потрапила під артилерійський обстріл (поряд з групою розірвався снаряд). У Юрія залишилася дружина і двоє дітей.

Віктор Ферлиєвич, старший механік-водій 24-ї бригади

Віктор Ферлиевич (фото: twitter.com/aphareus)

Віктор народився в 1994 році. На фронті з початку війни, більше року служив за контрактом. На початку 2018-го одружився, дружина - офіцер-психолог в 24-й ОМБр.

Віктор загинув 26 травня на Горлівському напрямку. Бронегрупа на БМП-2, яка патрулювала район між опорними пунктами, потрапила в засідку. Після короткого вогневого зіткнення, при підтримці вогнем з сусідніх опорних пунктів, ДРГ проросійських бойовиків були знищені. За повідомленнями в соцмережі, Віктор загинув в результаті підриву БМП на міні.

Ярослав Дашкевич, механік-водій 24-ї бригади

Ярослав Дашкевич (фото: twitter.com/aphareus)

Ярослав Дашкевич народився 5 жовтня 1995 року в селе Синарна Вінницької області. Він виріс у багатодітній родині. Призваний на військову службу за контрактом у 2013 році.

26 травня на Горлівському напрямку бронегруппа на БМП-2, яка патрулировала район між опорними пунктами, потрапила в засідку. Після короткого вогневого зіткнення, при підтримці вогнем з сусідніх опорних пунктів, ДРГ проросійських бойовиків були знищені. Під час бою Ярослав отримав важке мінно-вибухове поранення в результаті підриву БМП на міні. На наступний день помер у Харківському військовому госпіталі. У нього залишилися мати, три сестри і два брати.