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Встречали на коленях, прощались со слезами на глазах: сотни людей во Львове почтили память героя ООС (фото, видео)

STYLERLIFE        26.05.2018 - 18:30
Фото: (pixabay.com/pixel2013)
Фото: (pixabay.com/pixel2013)

Жители Львова почтили память Марьяна Корчака, погибшего 25 мая

Во Львове 26 мая прощались с 22-летним добровольцем из "Правого сектора" Марьяном Корчаком, бойцом 1-й отдельной штурмовой роты с позывным "Хитрый Друг". Военнослужащий погиб 25 мая в Донецкой области около поселка Зайцево, сообщает "5 канал".

Сообщается, что тело молодого бойца было доставлено во Львов, где провели панихиду. Прощание с добровольцем "Правого сектора" проводилось в гарнизонном храме Петра и Павла. На церемонию прощания собрались сотни людей, среди которых были родные, побратимы и другие неравнодушные граждане.

Фото: (5.ua)

В момент, когда тело только ввозили в город, местные жители решили почтить память погибшего. Встретили Марьяна Корчака на коленях. В своеобразной акции памяти героя приняли участие жители сел Новояворовск, Страдч, Ямельня, Івано-Франково.

Фото: (032.ua)

Видео: пгт Івано-Франково (facebook.com/YavorivRDA)

Марьян Корчак окончил Львовское профессионально-техническое училище три года назад. В 2016 году ушел служить в ряды Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", где служил парамедиком. Похоронят погибшего в воскресенье в поселке Шкло на Львовщине, откуда он родом. У него остались родители, брат и сестра.

Напомним, что в Буче Киевской области умер ветеран войны (АТО, ООС), десантник из 90-го ОАМБ, снайпер Шуман Олег Николаевич "Док". Его тело пролежало почти две недели в квартире, которую он снимал. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Анатолий Кушнирчук.

"Пройдя весь ад войны, ожесточенных боев за Донецкий аэропорт...война настигла его здесь, на мирной земле .. Его тело пролежало почти две недели в съемной квартире, уже забрали и проводится следствие и оформляем документы. Все его родственники с Донбасса. Более подробная инфо о захоронении будет сообщена мной позже. Вечная память и безграничное спасибо Герою", - написал Кушнирчук.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: АТО, герой, погибший, панихида, ООС
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