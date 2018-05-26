Зустрічали на колінах, прощалися зі сльозами на очах: сотні людей у Львові вшанували пам'ять героя ООС (фото, відео)

Мешканці Львова вшанували пам'ять Мар'яна Корчака, загиблого 25 травня

У Львові 26 травня прощалися з 22-річним добровольцем з "Правого сектора" Мар'яном Корчаком, бійцем 1-ї окремої штурмової роти з позивним "Хитрий Друг". Військовослужбовець загинув 25 травня в Донецькій області біля селища Зайцево, повідомляє "5 канал".

Повідомляється, що тіло молодого бійця було доставлено у Львів, де провели панахиду. Прощання з добровольцем "Правого сектора" проводилося у гарнізонному храмі Петра і Павла. На церемонію прощання зібралися сотні людей, серед яких були рідні, побратими та інші небайдужі громадяни.

Фото: (5.ua)

В момент, коли тіло тільки ввозили в місто, місцеві мешканці вирішили вшанувати пам'ять загиблого. Зустріли Мар'яна Корчака на колінах. У своєрідній акції пам'яті героя взяли участь жителі сіл Новояворівськ, Страдч, Ямельня, Івано-Франкове.

Фото: (032.ua)

Відео: смт Івано-Франкове (facebook.com/YavorivRDA)

Мар'ян Корчак закінчив Львівське професійно-технічне училище три роки тому. У 2016 році він пішов служити до лав українського Добровольчого корпусу "Правий сектор", де служив парамедиком. Поховають загиблого в неділю в селищі Шкло на Львівщині, звідки він родом. У нього залишилися батьки, брат і сестра.

Нагадаємо, що в Бучі Київської області помер ветеран війни (АТО, ООС), десантник з 90-го ОАМБ, снайпер Шуман Олег Миколайович "Док". Його тіло пролежало майже два тижні у квартирі, яку він знімав. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Анатолій Кушнірчук.

"Пройшовши все пекло війни, запеклих боїв за Донецький аеропорт...війна наздогнала його тут, на мирній землі .. Його тіло пролежало майже два тижні в орендованій квартирі, вже забрали і проводиться слідство та оформляємо документи. Всі його родичі з Донбасу. Більш детальна інформація про поховання буде повідомлена мною пізніше. Вічна пам'ять і безмежне спасибі Герою", - написав Кушнірчук.

Відео: video.rbc.ua