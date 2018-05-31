Герои не умирают: в мае Украина потеряла 16 защитников (фото)

Военнослужащие погибли в результате боевых действий на Донбассе или скончались в госпиталях от полученных ранее ран

В мае 2018 года в боях на Донбассе наша країна потеряла шестнадцать отважных бойцов.

Благодаря их самопожертвованию мы живем и дышим, делая все возможное для процветания нашей страны. Эти воины - Герои! И они остануться навсегда в памяти каждого украинца.

Герои, погибшие в мае 2018 года, защищая Украину:

Иван Сперелуп, боец 24-й отдельной механизированной бригады

Иван Сперелуп (фото: facebook.com/Диванна сотня)

Иван родился 14 августа 1996 года в городке Ходоров Жидачевского района. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде.

"Ваня был ответственным, веселым, доброжелательным. Как мехвод - просто ас. Сам в мазуте, но машина его всегда была "ляля". Мог отремонтировать в ней все что угодно, с закрытыми глазами. Еще и другим помогал", - рассказал один из бывших офицеров его подразделения.

Ваня погиб 6 мая, подорвавшись на вражеской мине в районе Новгородского Донецкой области.

Олег Пушкарук, боец 14-й отдельной механизированной бригады

Олег Пушкарук (фото: twitter.com/aphareus)

Олег Пушкарук родился в 1969 году. Он проживал в Нововолынске. В последний раз воин общался с семьей 7 мая и говорил, что ситуация напряжена.

Боец погиб 9 мая в результате обстрела вблизи города Золотое Луганской области. У него осталась жена и двое маленьких сыновей (2 и 5 лет) и сын от первого брака.

Олег Бокоч, медик 95-й десантно-штурмовой бригады

Олег Бокоч (фото: twitter.com/aphareus)

24-летний Олег Бокач родом из села Николаевка Полтавской области погиб 12 мая. Он получил несовместимое с жизнью осколочное ранение головы, когда вытаскивал из-под обстрела раненого.

Денис Остроушко, боец 55-й отдельной артиллерийской бригады

Денис Остроушко (фото: facebook.com/Остання шана)

Остроушко родился в 1995 году и проживал в городе Селидово. После школы получил образование в лицее и устроился на работу в шахту. В 2017 году Покровско-Селидовский объединенный военный комиссариат призвал молодого парня на службу. Солдат проходил службу по контракту.

12 мая Денис погиб от вражеской пули. Он был неженат. У молодого Героя остались мама, братья и сестры.

Иван Кураш, старший солдат 14-й механизированной бригады

Иван Кураш (фото: facebook.com/backandalive)

Иван Кураш родился в 1985 году в селе Литвинов Тернопольской области. После окончания ПТУ ушел на срочную службу, которую проходил в артиллерийском полку. В 2015-2016 годах служил по мобилизации во Львовском пограничном отряде. В 2017-м поступил на военную службу по контракту.

15 мая Иван получил смертельное огнестрельное ранение в результате обстрела наблюдательного поста возле села Катериновка - пуля снайпера попала в левое легкое. У бойца осталась 12-летняя дочь.

Сергей Гундер, боец 93-й отдельной механизированной бригады

Сергей Гундер (фото: facebook.com/backandalive)

Боец с позывным "Татарин" родился в Харькове. Был активным участником Революции достоинства. На фронт ушел добровольцем. В 2015 году получил тяжелое ранение в руку во время разведки, получил инвалидность II группы. Был активным участником волонтерской организации "Галицкие львы".

В феврале 2017 подписал контракт, выполнял задачи вблизи села Крымское Луганской области, а также в Донецкой области. Погиб 16 мая около 8:30 от пули снайпера в сердце. У Сергея остались мама в Харькове, жена и дочь в Драгомирчанах, и двое детей от первого брака в Надвирной.

Дмитрий Рудь, старший стрелок-санитар 36-й бригады морской пехоты

Дмитрий Рудь (фото: twitter.com/aphareus)

Дмитрий Рудь родился в Житомире в 1998 году. Сирота, воспитывался бабушкой и дедушкой, посещал воскресную школу при местном соборе. Дмитрий пошел защищать Украину в июле 2016 года. 16 мая погиб в результате обстрела позиций наших защитников с вражеского РПГ.

Андрей Маслов, командир противодиверсионной группы 2-го батальона 24-й бригады

Андрей Маслов (фото: facebook.com/pumamgo)

Андрей вырос в семье кадрового военного. Профессионально занимался футболом. С июля 2015 служил в БСП НГУ "Донбасс". Погиб в свой день рождения - 21 мая - около в бою с вражеской ДРГ неподалеку оккупированной Горловки. У Героя остались родители, жена и 5-месячный сын.

Вячеслав Куцмай, старший оператор взвода разведки 24-й бригады

Вячеслав Куцмай (фото: facebook.com/vyacheslav.kutsmay)

Вячеслав родился 7 ноября 1986 года в Киеве. Прошел бои за Иловайск, попал в плен (освобожден в декабре 2014-го). В 2015 году вернулся в батальон, воевал в Широкино, участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО. Летом 2017 года в результате минометного обстрела получил ранение руки, полгода лечился в госпиталях. Вячеслав погиб 21 мая в бою с вражеской ДРГ неподалеку оккупированной Горловки. У него осталась мать.

Богдан Коломиец, командир отделения снайперов 24-й бригады

Богдан Коломиец (фото: twitter.com/aphareus)

Богдан Коломиец родился в Винницкой области. Учился в ВНТУ на факультете инфокоммуникаций, радиоэлектроники и наносистем, по окончании 4 курса с дипломом бакалавра поступил на военную службу по контракту. До того как стать снайпером, был командиром БМ-21 "Град".

Боец погиб 22 мая от осколочных ранений в голову, верхние конечности и грудную клетку. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Бойцу было всего 23 года. У Богдана остались родители и сестра.

Иван Жуков, боец ДУК ПС

Иван Жуков (фото: twitter.com/aphareus)

Иван Жуков родился в городе Ровеньки Луганской области, некоторое время жил в Луганске, работал шахтером. Потом переехал в Дубно. По состоянию здоровья в армии не служил, но в январе 2015-го ушел на фронт добровольцем, воевал в Песках и Авдеевке. Писал стихи...

Погиб 23 мая во время боевых действий в районе Марьинки на подступах к Петровскому району Донецка. У 50-летнего бойца остался ребенок от второго брака.

Марьян Корчак, боец ДУК ПС

Марьян Корчак (фото: twitter.com/aphareus)

Марьян Корчак с позывным "Хитрый" родился 6 сентября 1995 года в городке Шкло Львовской области. С 2016-го ушел добровольцем на фронт, не раз становился командиром позиций, воевал в Авдеевской промзоне, Песках, в районе Горловки.

Погиб 25 мая в результате вражеского артиллерийского обстрела вблизи Зайцевого на Горловском направлении. Обстрел продолжался более получаса, Марьян схватил медрюкзак и бросился оказывать медицинскую помощь побратиму, но погиб сам. У Героя остались родители, старшие брат и сестра.

Руслан Муляр, полковник СБУ, командир группы отдела ЦСО "А" УСБУ

Руслан Муляр (фото: twitter.com/aphareus)

Руслан Муляр родился в Тернополе. Вырос в семье военного. Спортсмен, занимался легкой атлетикой, играл в футбол. В октябре 2014 года назначен командиром группы отдела ЦСО "А" УСБУ, неоднократно выполнял задачи в зоне боевых действий на Донбассе.

Погиб 26 мая во время выполнения боевого задания в Луганской области, когда его группа попала под артиллерийский обстрел (рядом с группой разорвался снаряд). У Руслана осталась жена, двое сыновей-близнецов, дочь и внук.

Юрий Журавлев, прапорщик СБУ, военнослужащий ЦСО "А" УСБУ

Юрий Журавлев (twitter.com/aphareus)

Юрий Журавлев родился в 1973 году в Мирнограде Донецкой области. С 2014 года неоднократно участвовал в спецоперациях на Донбассе, отмечен несколькими государственными наградами.

Погиб 26 мая во время выполнения боевого задания в Луганской области, когда его группа попала под артиллерийский обстрел (рядом с группой разорвался снаряд). У Юрия осталась жена и двое детей.

Виктор Ферлиевич, старший механик-водитель 24-й бригады

Виктор Ферлиевич (фото: twitter.com/aphareus)

Виктор Ферлиевич родился в 1994 году. На фронте с начала войны, больше года служил по контракту. В начале 2018-го женился, жена - офицер-психолог в 24-й ОМБр.

Виктор погиб 26 мая на Горловском направлении. Бронегруппа на БМП-2, которая патрулировала район между опорными пунктами, попала в засаду. После короткого огневого столкновения, при поддержке огнем из соседних опорных пунктов, ДРГ пророссийских боевиков были уничтожены. По сообщениям в соцсети, Виктор погиб в результате подрыва БМП на мине.

Ярослав Дашкевич, механик-водитель 24-й бригады

Ярослав Дашкевич (фото: twitter.com/aphareus)

Ярослав Дашкевич родился 5 октября 1995 года в селе Синарна Винницкой области. Он вырос в многодетной семье. Призван на военную службу по контракту в 2013 году.

26 мая на Горловском направлении бронегруппа на БМП-2, которая патрулировала район между опорными пунктами, попала в засаду. После короткого огневого столкновения, при поддержке огнем из соседних опорных пунктов, ДРГ пророссийских боевиков были уничтожены. Во время боя Ярослав получил тяжелое минно-взрывное ранение в результате подрыва БМП на мине. На следующий день умер в Харьковском военном госпитале. У него остались мать, три сестры и два брата.