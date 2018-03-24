Двухлетний малыш из Одессы стал самым маленьким энциклопедистом Украины

Команда программы продолжает искать талантливых детей

Одессит Саша Ткачук в возрасте 2 года и 7 месяцев может отличить картину Ван Гога от полотна Рафаэля Санти.

Свои таланты мальчик показал в программе "Круче всех" на Интере.

Саше Ткачуку из Одесской области всего два года и семь месяцев. Но этот малыш даст фору многим взрослым! Он удивительно чувствует живопись и легко отличит полотна Мане от работ Моне, а картины Рубенса от произведений Микеланджело.

А еще Саша никогда не перепутает Мачу-Пикчу и Стоунхендж: главные мировые достопримечательности он знает назубок.

"Мы учимся вместе с ним. Изучаем разные темы, а он уже пусть сам выберет, в каком направлении будет двигаться", - рассказала мама мальчика Татьяна Ткачук.

Самый маленький энциклопедист (видео: youtube.com/Круче всех)

Отметим, в сети показали фото детских площадок в оккупированном Крыму.

