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Двухлетний малыш из Одессы стал самым маленьким энциклопедистом Украины

STYLERLIFE        24.03.2018 - 15:40
Фото: сриншот youtube.com/Круче всех
Фото: сриншот youtube.com/Круче всех

Команда программы продолжает искать талантливых детей

Одессит Саша Ткачук в возрасте 2 года и 7 месяцев может отличить картину Ван Гога от полотна Рафаэля Санти.

Свои таланты мальчик показал в программе "Круче всех" на Интере.

Саше Ткачуку из Одесской области всего два года и семь месяцев. Но этот малыш даст фору многим взрослым! Он удивительно чувствует живопись и легко отличит полотна Мане от работ Моне, а картины Рубенса от произведений Микеланджело.

А еще Саша никогда не перепутает Мачу-Пикчу и Стоунхендж: главные мировые достопримечательности он знает назубок.

"Мы учимся вместе с ним. Изучаем разные темы, а он уже пусть сам выберет, в каком направлении будет двигаться", - рассказала мама мальчика Татьяна Ткачук.

Самый маленький энциклопедист (видео: youtube.com/Круче всех)

Отметим, в сети показали фото детских площадок в оккупированном Крыму.
 

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Теги: Одесса, дети, талант-шоу
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