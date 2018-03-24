Дворічний малюк з Одеси став наймолодшим енциклопедистом України

Команда програми продовжує шукати талановитих дітей

Одесит Саша Ткачук у віці 2 роки і 7 місяців може відрізнити картину Ван Гога від полотна Рафаеля Санті.

Свої таланти хлопчик показав в програмі "Крутіше всіх" на Інтері.

Саші Ткачуку з Одеської області всього два роки і сім місяців. Але цей малюк дасть фору багатьом дорослим! Він чудово відчуває живопис і легко відрізнить полотна Мане від робіт Моне, а картини Рубенса від творів Мікеланджело.

А ще Саша ніколи не переплутає Мачу-Пікчу і Стоунхендж: головні світові пам'ятки він знає напам'ять.

"Ми вчимося разом з ним. Вивчаємо різні теми, а він уже нехай сам вибере, в якому напрямку буде рухатися", - розповіла мама хлопчика Тетяна Ткачук.

Наймолодший енциклопедист (відео: youtube.com/Круче всіх)

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