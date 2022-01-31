Джамала отдыхает на Шри-Ланке без мужа и детей: красочные фото

Так, Джамала позировала на фоне зеленых зарослей и океана вдалеке, а на первом плане в кадр попала статуя лошади. Певица надела спортивные черные шорты и укороченную желтую футболку, демонстрируя упругий пресс - после рождения второго сына звезда похудела на 12 килограммов.

"Не стримуй подих своїх мрій

Ти на хвилину очі закрий", - подписала кадры исполнительница.

Также она решила похвастаться новым платьем с модным леопардовым принтом и устроила в нем целую фотосессию. Наряд длины миди на бретелях отлично подчеркнул подтянутые формы Джа, а массивные солнцезащитные очки и нитки бус на шее добавили образу шика и аутентичности.

Артистка сделала красочные фото на территории отеля, возле бассейна и в своем номере. При этом на лице у нее нет ни грамма косметики.

"Ну вы поняли! Ни фильтров, ни мейков. Как только вижу солнце - это все not needed. Всего лишь новое платье. Отмечаю 31 января, что явно приближает нас к лету", - написала счастливая Джамала.

Джамала наслаждается отдыхом в одиночку на берегу океана на Шри-Ланке (фото: instagram.com/jamalajaaa)