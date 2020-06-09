Эбола вспыхнула с новой силой и продвинулась на тысячу километров: что известно

Лихорадка Эбола снова активизировалась в Африке. Новая вспышка болезни произошла в западной части Демократической Республики Конго. По состоянию на вторник, 9 июня, известно про 12 заболевших и шесть погибших от смертельно опасного вируса.

Отметим, что еще чуть более недели назад, 1 июня, сообщалось только про шесть заболевших и четверых умерших. Все случаи инфицирования были выявлены в городе Мбандака, пишет Рамблер.

Сообщается, что у девятерых человек вирус уже подтвердили, а троим пока что поставили предварительный диагноз.

Новый эпицентр лихорадки в Мбандака находится на расстоянии в больше тысячи километров от места предыдущих вспышек Эболы.

В Конго Эбола впервые появилась в 2018-м. А накануне заявления про полную победу над болезнью в апреле этого года была выявлена новая вспышка.

Вирус Эбола под микроскопом (фото: wikipedia.org)

Эбола - это острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Вспышки ранее были в Центральной и Западной Африке. У болезни очень высокая летальность - в среднем около 50%.

Впервые вирус обнаружили еще в 1976-м в бассейне реки Эбола в Заире, откуда и пошло такое название.

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